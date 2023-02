Así se vive el Día sin Carro en Bogotá, la ciudad con el peor tráfico de América Latina | Video

https://sputniknews.lat/20230202/asi-se-vive-el-dia-sin-carro-en-bogota-la-ciudad-con-el-peor-trafico-de-america-latina--video-1135325830.html

Desde el año 2001, la capital de Colombia dispone un día en que sus habitantes deben salir de sus casas sin vehículos y apelar obligatoriamente al transporte... 02.02.2023, Sputnik Mundo

Con el tráfico como uno de los principales problemas de la ciudad, Bogotá afrontó este 2 de febrero una nueva edición del Día sin Carro y sin Moto, una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá que busca reducir el tránsito en la capital colombiana y que establece cuantiosas multas para aquellos conductores que no cumplan la consigna: caminar o tomar transporte público.El Día Sin Carro se cumple en Bogotá desde 2001. Un año antes, el entonces alcalde bogotano Enrique Peñalosa propuso una consulta popular que terminó aprobando la jornada, que desde entonces se cumple durante el mes de febrero de cada año.Al tratarse de una jornada oficial, circular con vehículos durante el Día sin Carro tiene sus consecuencias. En efecto, la Alcaldía de Bogotá establece multas de 522.900 pesos colombianos (unos 112 dólares) para todos los conductores que sean detenidos conduciendo un vehículo particular.Solo son permitidos los coches de transporte público, los vehículos de servicios públicos, las ambulancias y los coches fúnebres, los vehículos particulares de personas con discapacidad, las motocicletas de plataformas de servicios y establecimientos y los coches con capacidad para más de 10 pasajeros.Durante las primeras horas de la jornada, Sputnik pudo comprobar una reducción considerable del flujo vehicular por la Avenida de las Américas, una de las arterias más importantes de la capital colombiana.En varias de las zonas más concurridas de la capital se notó que los bogotanos prefirieron optar por el transporte público o caminar hacia sus trabajos y centros de estudio.El tráfico se mostró mucho más fluido que de costumbre en carriles neurálgicos de la ciudad como la Avenida Norte, donde la menor cantidad de vehículos evitó embotellamientos.Silvia, una residente de Bogotá, confirmó a Sputnik que el Día sin Carro "es un día diferente" porque "se respira otro aire, casi no hay ruido en la ciudad y uno lo siente como si fuera un día de descanso".Como muchos bogotanos, Silvia aprovechó el Día sin Carro para hacer teletrabajo y así colaborar en minimizar la movilidad. También hay quienes sí deben concurrir a sus oficinas, por lo que, según comprobó la propia capitalina, los autobuses y taxis tienen más demanda que lo habitual.Mientras para algunos dejar su vehículo particular puede parecer un sacrificio, para muchos es un día para disfrutar la ciudad de otra manera. "La gente se ve contenta caminando por la calle, hay mucha gente en bicicleta y mucha gente en patineta", destacó Silvia, agradeciendo al día soleado que colaboró con la jornada.Según datos de la Alcaldía de Bogotá divulgados antes del mediodía del 2 de febrero, la movilidad en las calles se redujo un 16% con respecto a un día típico y un 14% si se compara con la edición del Día sin Carro y sin Moto de 2022. La velocidad promedio de los vehículos también disminuye y durante la mañana del 2 de febrero fue de 23 km/h, según los sensores colocados en la ciudad.La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que el uso de bicicletas había aumentado un 47% y el transporte público un 16% durante las primeras horas del día."Otra Bogotá sostenible es posible cuando cambiamos la movilidad de vehículos a gasolina y un pasajero a modos compartidos por varios usuarios, con energía limpia, que ocupan menos espacio público", destacó la jerarca.Sin embargo, no todas son buenas noticias. Las primeras horas de la mañana debieron registrar un ciclista fallecido en un siniestro de tránsito con un camión en el cruce de Avenida Boyacá con Avenida de las Américas, una zona por demás concurrida de la capital.Además, solo durante la mañana ya se habían aplicado 190 multas por incumplir las restricciones y 15 vehículos fueron inmovilizados por las autoridades.*Con la producción de Camilo Amaya

