Batalla de Stalingrado: hoy cobra un significado especial

Batalla de Stalingrado: hoy cobra un significado especial

En pleno contexto de la operación militar especial en Ucrania, se han pronunciado Putin y Lavrov. Rusia recuerda los 80 años del fin de la batalla de...

Batalla de Stalingrado: hoy cobra un significado especial

Nazismo, entre el pasado y el presenteEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, ofreció un discurso en un concierto de gala con motivo del 80º aniversario de la victoria en la Batalla de Stalingrado, durante su visita a Volgogrado."Ahora mismo, lamentablemente, vemos que la ideología de nazismo ya en su moderna manifestación vuelve a amenazar directamente a la seguridad de nuestro país. Parece increíble, pero es verdad: vuelven a amenazarnos con tanques alemanes Leopard que llevan [las mismas] cruces en sus lados", apuntó el mandatario ruso.Mientras, este mismo jueves, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, señaló que el final del conflicto en Ucrania será posible "cuándo se observe el cese de la insistente línea de Occidente de no acabarlo nunca hasta que sientan que se ha eliminado cualquier amenaza a su hegemonía. Mientras tanto, estamos actuando como han prometido nuestros 'colegas' occidentales: 'debe haber victoria en el campo de batalla'. Esa es su fórmula", zanjó.¿Quién desestabiliza el Medio Oriente?La visita del Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a Israel, busca acercar a ambos socios en un momento en que el Gobierno de Netanyahu enfrenta varios conflictos a la vez. Blinken aprovechó la visita para declarar a Irán como una amenaza, "no sólo para Israel y la región, sino también cada vez más para el mundo".Sin embargo, Irán presentó una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde asegura que, según sus investigaciones preliminares, Israel es el culpable del ataque a su fábrica militar en Isfahán. En paralelo, Irán y Rusia se reunieron para mantener vivo el formato de negociaciones de Astaná para acercar a Siria y Turquía a una solución negociada de su conflicto.Rusia recuerda los 80 años del fin de la batalla de StalingradoEl 2 de febrero de 1943, el VI ejército alemán del mariscal de campo, Friedrich Paulus, se rindió ante las tropas del Ejército Rojo en la ciudad de Stalingrado, dando así el final a una ardua lucha de 200 días de sangrientos combates. Hoy, cuando se cumplen 80 años de esta hazaña heroica, y aunque la ciudad haya cambiado su nombre a Volgogrado, la memoria de sus habitantes permanece viva.Mientras, el estudiante colombiano Cristian David Mejía señala: "Desde que vine a estudiar acá a Rusia, siempre he tenido una educación rusa, donde se ha hecho mucho énfasis sobre la importancia histórica de esta ciudad, y lo que valió para todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y el cambiar y tener un país y un mundo libre".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

