Biden 'derriba' los 'aviones de Zelenski'

Biden 'derriba' los 'aviones de Zelenski'

El presidente de EEUU, Joe Biden, le cortó las alas a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en directo por televisión. Así, tras ser consultado este... 02.02.2023

Biden 'derriba' los 'aviones de Zelenski' Biden 'derriba' los 'aviones de Zelenski'

Más papistas que el PapaLo curioso de estas declaraciones de Joe Biden, es que, por diferencia horaria, han tenido lugar horas más tarde de otras declaraciones que hicieron al otro lado del Atlántico sus socios europeos.Es así que, en su papel estelar de la película 'Más papista que el Papa', el mayordomo del Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron, da un plus a su personaje y a la cinta que interpreta: contrariamente a la idea de Biden de no suministrar aviones de combate a Ucrania, se aventuró a reafirmar su vasallaje sin reservas y sin presiones, y sin que nada lo obligue: se ha mostrado más que abierto a suministrar estos aviones al Kiev.Así, durante una rueda de prensa en el marco de su visita a La Haya, subrayó que su Gobierno no descarta el envío de aviones de combate a Ucrania. "En principio, nada está prohibido", respondió Macron al ser consultado al respecto.En este sentido, el presidente galo enumeró tres criterios para considerar un eventual suministro de cazas franceses. A saber: primero, Kiev debe presentar una solicitud razonada y garantizar que su entrega no conducirá a una escalada del actual conflicto. Segundo, debería convenirse que los aviones no se usarían para ataques contra territorio ruso, sino para "ayudar al esfuerzo de resistencia". Y tercero, el suministro no debe debilitar las capacidades de las Fuerzas Armadas francesas.Occidente y su manipulación mediáticaAl respecto, el analista internacional Fernando Moragón observa que este tipo de declaraciones "va a llevar el mismo proceso que lo de los Leopard. Porque en última instancia, lo que se quiere es llevar a la población a un momento en el que justifiquen" una intervención directa. "No como ahora, con falsos mercenarios, que son soldados que se quitan el traje de soldado y se ponen el de mercenario. No. Con banderas y todo", advierte el experto, sobre la presencia oficial de soldados de países OTAN sobre el terreno en Ucrania para combatir frente a los soldados rusos."Claro, esto tiene que ser progresivo, tiene que ser algo paso a paso. Por eso [los líderes occidentales] han ido incrementando [el suministro y su discurso sobre la entrega de armas], desde los Javelin que eran armas defensivas –aunque esto de arma defensiva, arma ofensiva, no es muy serio–, hasta los tanques, que nos los seguirán 'vendiendo' como armas defensivas, cuando el tanque es por definición desde que se creó un arma ofensiva. Entonces, tienen que hacer el paripé: el engaño y falsos debates que presentan a la opinión pública", avisa Moragón.

