Casi 7 millones de personas en España no pueden calentar su casa adecuadamente

MOSCÚ (Sputnik) — Unas 6.780.000 personas en España no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada durante el invierno (boreal), según un estudio de la... 02.02.2023, Sputnik Mundo

Según la organización, solo el 16% de estos hogares tienen derecho al bono social. Además, indica que "más de un 10% no enciende radiadores, calefactores o el aire acondicionado para evitar facturas altas". El estudio también señala que el 9,5% de la población paga sus facturas de suministros con retraso. Save the Children denuncio que la pobreza energética en la infancia puede traer como consecuencia la reducción del gasto alimentario, aumento de los problemas respiratorios, alto nivel de estrés, así como un aumento de la probabilidad de depresión en niños y padres, entre otros.La UE vive una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de esos productos energéticos.

