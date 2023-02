https://sputniknews.lat/20230202/como-llego-enzo-fernandez-a-ser-el-argentino-mas-caro-de-la-historia-del-futbol-1135296433.html

Cómo llegó Enzo Fernández a ser el argentino más caro de la historia del fútbol

El joven surgido de River Plate de Argentina pasó del Benfica portugués al poderoso Chelsea de la liga inglesa, que pagó 121 millones de euros por su ficha, la... 02.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-02T03:43+0000

2023-02-02T03:43+0000

2023-02-02T03:43+0000

Era de esperarse que pronto llegaran las ofertas por Enzo Fernández tras coronarse campeón con la selección albiceleste en Catar 2022 y obtener el reconocimiento personal como Mejor Jugador Joven de la Copa Mundial.Fue así que tras varias etapas de negociaciones entre Benfica y Chelsea, Enzo se convirtió en el futbolista argentino más caro de la historia, con solo 22 años, al ser transferido por 121 millones de euros al club de la Premier League de InglaterraSegún reporta Página 12, el pase será abonado por el equipo inglés en seis cuotas, la primera de ellas por casi 45 millones. También se verá beneficiado River Plate, que conservaba el 25% de la ficha de Enzo, por el cual recibirá 30 millones de euros y otros cuatro millones adicionales por el mecanismo de solidaridad, porcentaje que se llevan los clubes en los que se forman los futbolistas, según los criterios establecidos por FIFA.Seguramente a tan corta edad, Enzo ya puede presumir de haber logrado gran parte de lo que se propuso conseguir alguna vez como futbolista: "'Jugar al fútbol es patear una pelota'… sí, para el sin sangre que lo ve de esa forma. Para mí es mi vida, lo que quiero que me dé de comer, lo que quiero que me haga disfrutar, lo que quiero para darle una buena vida a mis seres queridos, lo que quiero para llegar y decir 'no fue fácil pero lo logré', escribió el argentino en sus redes sociales cuando tenía solo 15 años.Pero el camino que recorrió Enzo no fue el más sencillo, a pesar de su ascenso vertiginoso.Enzo Fernández, del conurbano bonaerense a la cimaEnzo Fernández nació el 17 de enero de 2001. Vivió una infancia humilde en un barrio del conurbano bonaerense: Villa Lynch, una localidad de la zona noroeste del área metropolitana de Buenos Aires.El primer gran referente de Enzo fue Raúl, su padre, quien le enseñó todo lo que sabía de fútbol y, seguramente, que el triunfo llega con el esfuerzo: primero como obrero de tareas menores y luego como empleado de una fábrica, Raúl salía de trabajar y se iba todos los días al club La Recova de Villa Lynch, donde era técnico de fútbol infantil.En La Recova fue que el mediocampista de la Albiceleste demostró ser un futbolista habilidoso desde pequeño. Tampoco le gustaba perderse ningún partido, por lo cual pedía para jugar incluso en las categorías superiores, contra rivales más grandes.Otra persona que jugó un papel importante en la vida de Enzo fue Pablo Esquivel, director técnico de futbol, infantil y cazador de talentos para el club River Plate. Un día lo vio jugar y quedó impresionado con las habilidades del niño:"Un día jugó contra mi equipo y me volvió loco. En ese momento le dije a Gabriel Rodríguez [Coordinador de las infantiles de River] que había un chico que la rompía toda. Gabriel me dijo 'andá a buscarlo y traelo'. Hablamos mucho tiempo con sus padres, Marta y Raúl, pero nos decían que todavía era chiquito. Al año siguiente por suerte lo trajeron a River y lo pudimos fichar", relató Esquivel al portal web riverplatense La Página Millonaria.Enzo recorrió las inferiores de River Plate demostrando su habilidad y técnica. Pero estuvo a punto de dejarlo todo al llegar a la categoría para jugadores de hasta 14 años. "A partir de novena división los físicos van cambiando y ese año no tuvo muchas oportunidades (...) Un día me llamó la mamá desesperada, él quería irse de River porque no tenía la oportunidad de jugar", recordó Esquivel.Pero el joven no desistió, empezó a entrenar en doble turno, cambió su alimentación, y dedicó más tiempo a observar qué lo diferenciaba de los jugadores que prefería el técnico en su posición."Nadie ve mis esfuerzos y sacrificios… pero lo mejor de todo es que yo sí lo sé. Entonces me podrás criticar, pero mientras vos hablás… yo no te escucho porque estoy entrenando", continuaba ese texto, que su padre volvió a compartir durante el Mundial de Catar 2022. Con el trabajo, llegó la recompensa.Cuando estaba en la séptima división, comenzaron a darle minutos en la Reserva, último paso antes de llegar al primer equipo. Al poco tiempo le llegó su oportunidad de debutar en Primera División de la mano de Marcelo Gallardo. Jugó algunos encuentros, disputó torneos importantes como la Copa Libertadores, pero tenía mucha competencia en el puesto, así que pronto tuvo que salir en préstamo a Defensa y Justicia.Fue en el equipo auriverde donde tuvo la oportunidad de comenzar a brillar como futbolista profesional. Allí, dirigido por el ex-River Plate Hernán Crespo, ganó la Copa Sudamericana y la Recopa, para regresar al club de sus amores antes de que finalizar el préstamo, a pedido de Gallardo."Enzo se preparó para estar donde está hoy. Cuando se fue a Benfica sabía que iba a ser protagonista porque se preparó. En época de pandemia se entrenaba tres veces por día, era una bestia, no paraba", recordó el cazatalentos que lo llevó a River.Su transferencia al Benfica de Lisboa se dio en julio de 2022. Debutó de manera oficial en al liga local el 23 de septiembre. Fue elegido como mejor centrocampista de la liga portuguesa en octubre y noviembre. A las semanas, se coronó campeón del mundo con la selección argentina en Catar, fue galardonado como el futbolista joven más destacado y se disparó el interés de los grandes clubes, como el Chelsea de Inglaterra, que por último se quedó con su millonaria ficha.

