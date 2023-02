https://sputniknews.lat/20230202/como-occidente-intenta-quitar-importancia-a-los-logros-sovieticos-en-stalingrado-1135309587.html

¿Cómo Occidente intenta quitar importancia a los logros soviéticos en Stalingrado?

Los antiguos aliados de la Unión Soviética en la coalición antihitleriana ahora tratan de restar la importancia glorificando las batallas en las que murieron...

Este 2 de febrero la batalla de Stalingrado, uno de los acontecimientos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, cumple 80 años. Se considera un hito, ya que fue la victoria soviética en el enfrentamiento que puso al Ejército de la Alemania nazi, por primera vez, en posición defensiva en la guerra. Pero, según Miagkov, Occidente trata de restar importancia a la victoria del Ejércitro soviético en esta etapa de la guerra."Cuando observamos la historiografía occidental y los libros de texto contemporáneos, vemos que glorifican las batallas de El Alamein [ciudad egipcia] y la de Midway, considerándolas un punto de inflexión fundamental en la Segunda Guerra Mundial", apuntó el experto.Sin embargo, prosiguió, todo se aclara cuando contamos las pérdidas que sufrió allí el enemigo. Así, según él, en El Alamein, alemanes e italianos perdieron alrededor de 50.000 personas, mientras que las tropas británicas perdieron alrededor de 15.000 personas; los japoneses perdieron tres portaviones en las islas Midway, y los estadounidenses perdieron allí un portaviones y 300 personas.Pero, en cuanto a la batalla de Stalingrado, el historiador recordó que duró 200 días y noches en un frente inmenso, los alemanes y sus aliados (húngaros, rumanos, italianos, croatas) sufrieron pérdidas de 1,5 millones de personas, mientras que las tropas soviéticas perdieron 1,3 millones de combatientes. "La diferencia es evidente", anotó Miagkov.Asimismo, el analista admitió que durante la propia Gran Guerra Patria de 1941-1945 (como es conocida en Rusia la participación soviética en la Segunda Guerra Mundial), los aliados occidentales no habían sido tan "desagradecidos", reconociendo abiertamente la decisiva contribución de la URSS en la derrota de la Alemania de Hitler."A diferencia de los políticos de hoy, los dirigentes occidentales de la época eran muy conscientes de la trascendental importancia de Stalingrado. Por ejemplo, Winston Churchill, durante la Conferencia de Teherán, entregó a Stalin una espada del rey Jorge VI en la que estaba escrito 'A los ciudadanos de Stalingrado, fuertes como el acero'. El presidente [Franklin] Roosevelt también envió una carta al pueblo de Stalingrado", recalcó.El papel de la batalla en la IIGMHablando sobre la importancia de la victoria soviética en la batalla, Miagkov explicó que la razón del giro radical en la guerra consistía no solo en las colosales pérdidas sufridas por el enemigo, sino también en el factor moral, ya que, en su opinión, una derrota tan aplastante minó el espíritu del Ejército alemán, y se perdió su voluntad de vencer.El experto consideró que la victoria soviética en Stalingrado fue una señal para el mundo de que la Alemania de Hitler ya no podía ganar la guerra y que su derrota era solo cuestión de tiempo.

