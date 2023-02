https://sputniknews.lat/20230202/cuales-son-y-que-dicen-los-distintos-proyectos-para-adelantar-las-elecciones-en-peru-1135334792.html

Cuáles son y qué dicen los distintos proyectos para adelantar las elecciones en Perú

En medio de una crisis política, el Congreso peruano discute cuál es la fórmula para convocar a elecciones anticipadas. Los congresistas debaten entre tres...

A casi dos meses del inicio de las protestas, el Congreso de Perú sigue sin lograr ponerse de acuerdo en torno a los proyectos existentes para adelantar las elecciones generales, uno de los reclamos de los manifestantes en las calles.En ese marco, ha surgido más de un proyecto para convocar a elecciones, que difieren en las fechas y varias condiciones asociadas a los nuevos comicios. Entre el final de enero y comienzos de febrero, los legisladores peruanos se adentraron en la discusión de tres proyectos, dos surgidos en el Congreso y uno enviado por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Para ser aprobados, los proyectos deben reunir 87 votos en el pleno del Congreso.Propuesta de Fuerza PopularLa primera propuesta en ingresar al Congreso fue presentada por el congresista Hernando Guerra García, integrante del partido Fuerza Popular, la organización política liderada por Keiko Fujimori y más identificada con el fujimorismo.La propuesta establecía elecciones en diciembre de 2023 con cambio de mando en mayo de 2024, tanto para la presidencia como para el Congreso. Con este mecanismo, las autoridades ejecutivas y legislativas no iniciarán un mandato de cinco años, sino que complementarían el mandato existente —iniciado en julio de 2021— y respetarían el final del período en julio de 2026.El carácter complementario de los comicios fue, de hecho, la piedra angular del debate que finalmente derivó en el rechazo a la propuesta. Es que si bien el sistema electoral peruano prohíbe que los legisladores sean reelectos en forma inmediata, los promotores del proyecto, los actuales congresistas podrían ser reelectos para el nuevo período 2024-2026, ya que se trataba de una elección "complementaria" y no ordinaria.Finalmente el Pleno del Congreso rechazó la propuesta de Fuerza Popular el miércoles 1 de febrero con 68 votos en contra, 54 votos a favor y 2 abstenciones.PresidenciaCongresoPropuesta de Perú LibreLa bancada legislativa de Perú Libre, el conglomerado político que elevó la candidatura del expresidente Pedro Castillo, propuso su propio esquema electoral para salir de la crisis.Con la firma del congresista Jaime Quito, el proyecto de Perú Libre propuso realizar las elecciones en un plazo de 120 días desde la aprobación del proyecto, con la condición de realizar un referendo para consultar a la ciudadanía sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.A diferencia de la propuesta de Fuerza Popular, el proyecto no busca complementar el actual período sino iniciar uno nuevo tanto para la presidencia como para el Congreso. Por tanto, quienes resulten electos estarían en el poder durante los próximos cinco años, es decir, hasta 2028.Para la bancada de Perú Libre, el referendo sobre una Asamblea Constituyente es parte crucial del proyecto, dado que el partido entiende que la crisis política del país "no es coyuntural sino estructural" y requiere "un nuevo pacto social".PresidenciaCongresoPropuesta de Dina BoluarteSin acuerdo en el Congreso, la presidenta, Dina Boluarte, decidió elevar al Congreso su propia propuesta para el adelanto de elecciones generales, dejando entrever la posibilidad de que, si persiste el desacuerdo en el legislativo, podría enviar una iniciativa para modificar la Constitución de 1993, vigente en la actualidad.La propuesta de la Presidencia, que cuenta con las firmas de Boluarte y del primer ministro Alberto Otárola, propone elecciones generales para el 8 de octubre de 2023. El Gobierno que resulte electo iniciaría funciones el 31 de diciembre de 2023 y culminaría su mandato en julio de 2028.El proyecto del Ejecutivo también modificaría el Congreso. El legislativo que resulte de los comicios de octubre asumiría el 29 de diciembre de 2023 y se mantendría hasta julio de 2028.PresidenciaCongreso

