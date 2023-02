Descubren el cerebro más antiguo de cualquier vertebrado | Video

https://sputniknews.lat/20230202/descubren-el-cerebro-mas-antiguo-de-cualquier-vertebrado--video-1135312358.html

El paleontólogo de la Universidad de Michigan, Matt Friedman, por accidente halló un fósil de cerebro de pez de 319 millones de años de antigüedad... 02.02.2023, Sputnik Mundo

Normalmente, los científicos pueden investigar solo las partes duras de los animales, como los huesos, ya que se conservan mejor en comparación con los tejidos blandos que se degradan con rapidez. Sin embargo, esta vez un mineral denso, posiblemente pirita, se filtró y sustituyó al tejido que probablemente se había conservado durante más tiempo en un entorno con poco oxígeno. Así, los escáneres podían captar lo que parecen nervios craneales y detalles de los tejidos blandos del pequeño pez, Coccocephalus wildi.El antiguo espécimen es el único de su especie. Sin embargo, a pesar de haber sido descubierto por primera vez en 1925, esta característica permaneció oculta ya que los científicos no querían arriesgarse a métodos invasivos de investigación.Se sabe que este pez prehistórico probablemente cazaba insectos, pequeños crustáceos y cefalópodos, persiguiéndolos con aletas sostenidas por varillas óseas llamadas rayas. Los peces con aletas en forma de raya, subclase Actinopterygii, presentan más de la mitad de todos los animales vertebrados vivos en la actualidad, incluidos el atún y los caballitos de mar, y el 96% de todos los peces.No obstante, este grupo se separó de los peces de aletas lobuladas —algunos de los cuales acabaron convirtiéndose en nuestros antepasados— hace unos 450 millones de años. Así, hace unas decenas de millones de años C. wildi empezó a evolucionar independiente de otros grupos de peces que aún viven hoy."Los detalles de la estructura del cerebro en Coccocephalus, por lo tanto, tienen implicaciones para las interpretaciones de la morfología neural durante las primeras etapas evolutivas de un importante linaje de vertebrados", escribió el paleontólogo de la Universidad de Michigan Rodrigo Figueroa.A pesar de que algunos rasgos cerebrales se habrían perdido por la descomposición y el proceso de conservación, el equipo aún pudo distinguir detalles morfológicos específicos. En consecuencia, descubrieron cómo se desarrolló este cerebro anterior prehistórico. Así, los científicos concluyeron que era más parecido al nuestro que al del resto de los peces de aletas rayadas aún vivos.Este pliegue hacia dentro se conoce como cerebro anterior evaginado. Como en nuestro cerebro, los dos hemisferios cerebrales acaban abrazando un espacio hueco como una "c". En comparación, los cerebros anteriores evaginados de los peces con aletas de raya aún vivos tienen dos lóbulos hinchados, con solo una delgada hendidura entre ellos. Los investigadores prevén examinar otros fósiles de peces de las colecciones del museo para ver qué otros indicios de tejido blando pueden esconderse en su interior."Una conclusión importante es que este tipo de partes blandas pueden conservarse, y pueden conservarse en fósiles que tenemos desde hace mucho tiempo, este es un fósil que se conoce desde hace más de 100 años. (...) Por eso es tan importante conservar los especímenes físicos. Porque quién sabe, dentro de 100 años, lo que la gente podría hacer ahora con los fósiles de nuestras colecciones", indicó Friedman.

