El embajador de Moscú en Nicaragua: aspiraciones de Rusia en Ucrania triunfarán y habrá paz

Jojólikov manifestó su confianza que en la actual ofensiva de Estados Unidos y sus aliados de Europa, "el Occidente agresivo, racista y colonial, será una vez más aplastado, derrotado y puesto en su lugar". Recordó que un día como hoy de 1943 el sexto ejército de la Alemania nazi capituló ante el Ejército Rojo de la Unión Soviética, después de 200 días de la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que puso fin al mito de la invencibilidad de las fuerzas de Adolf Hitler, que habían conquistado en 36 días a Polonia y en 43 a Francia. Añadió que esa contienda fue "la más sangrienta de la guerra: murieron 2,5 millones de personas, entre ellas 1,5 millones de invasores alemanes y sus aliados". "¡Tragedias como la Segunda Guerra Mundial no deben repetirse!", afirmó el embajador de Rusia, también recurrente en Honduras. Precisó que "con este propósito Rusia está llevando a cabo en Ucrania no una guerra a gran escala con el uso de todos los medios de destrucción, sino solo una operación militar especial limitada para establecer definitivamente la paz, que es imposible sin eliminar el hervidero del nazismo occidental en nuestras fronteras". Precisó que Occidente sigue aspirando a controlar a su antojo países, pueblos y continentes enteros, imponiendo un "orden basado en reglas" que se asemeja al neocolonialismo. Agregó que como en los tiempos heroicos de la Gran Guerra Patria contra la invasión a la Unión Soviética de la Alemania hitleriana, "hoy es sumamente importante entender bien cuál es la lucha que Rusia está librando en Ucrania". "No es solo para desmilitarizar y desnazificar el régimen títere antirruso de Kiev, sino también para defender la integridad, la seguridad y la tranquilidad de nuestro país, rodeado por todas partes con las bases militares de la OTAN", escribió en su artículo el embajador Jojólikov, agregando que "es una batalla por la moral y los valores tradicionales, por un orden mundial más justo y por la liberación de la Tierra Rusa", manifestó.

