El primer ministro de Finlandia confirma su intención de ingresar en la OTAN con Suecia

El primer ministro de Finlandia confirma su intención de ingresar en la OTAN con Suecia

HELSINKI (Sputnik) — El ingreso conjunto de Finlandia y Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es del interés de la Alianza... 02.02.2023

La primera ministra expresó su deseo de que Turquía y Hungría ratifiquen la membresía de Suecia y Finlandia "rápidamente". "Hay muy buenas razones por las que aplicamos a la vez y por las que esperamos convertirnos en miembros al mismo tiempo. No me gusta este debate que ve a Suecia como un problema. Suecia no es un problema", subrayó. Marin hizo estas declaraciones al comentar la encuesta de este jueves donde el 53 por ciento de los finlandeses expresaron su deseo de unirse a la OTAN sin esperar a Suecia. La aspiración de SueciaAsimismo, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmó, que Suecia, junto con Finlandia, continuará cumpliendo los compromisos asumidos en el memorando tripartito con Turquía para ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).El político también recordó el proyecto de ley, presentado el 2 de febrero, que endurecería la legislación sueca sobre las actividades terroristas."El proyecto de ley irá al Parlamento en marzo y las nuevas leyes antiterroristas entrarán en vigor el 1 de junio. Esta es la piedra angular del compromiso a largo plazo de Suecia en la lucha contra el terrorismo", agregó.La imagen de Suecia en la escena mundialKristersson agregó que las acciones antislámicas en Suecia han complicado el diálogo con Turquía y también han afectado su imagen en el extranjero.El primer ministro sueco aseguró que estas actividades también tienen implicaciones para los círculos empresariales suecos y para la seguridad nacional, que es la adhesión de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN).Al mismo tiempo, instó a los suecos a calmarse y centrarse en lo que, de acuerdo con Kristersson, es realmente importante: "mejorar la seguridad nacional de Suecia mediante su ingreso en la OTAN".Tras el comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022, Finlandia y Suecia entregaron el 18 de mayo de 2022 las solicitudes de su ingreso en la OTAN al secretario general de ese bloque.Ankara primero bloqueó esas solicitudes, pero el 29 de junio Finlandia, Suecia y Turquía firmaron un memorando en materia de seguridad, en el que se toman en consideración las preocupaciones turcas.De los 30 miembros de la Alianza Atlántica, solo Hungría y Turquía no han avalado hasta la fecha el proceso de adhesión de los dos países nórdicos.Además, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el 1 de febrero que su país, actualmente no considera de manera positiva la solicitud de Suecia sobre su adhesión a la OTAN. En particular, eso se debe a los recientes actos de profanación del Corán en el país nórdico realizados por el ultraderechista danés Rasmus Paludan.

