Embajador de Perú: "La presidenta no se aferra al poder"

Embajador de Perú: "La presidenta no se aferra al poder"

El adelanto de elecciones generales en Perú solicitado por la presidenta, Dina Boluarte, "sería un elemento fundamental para el cese de gran parte de las...

En entrevista exclusiva a Sputnik, el diplomático dijo que el actual Gobierno "es de transición, es decir, de carácter temporal", al tiempo que "la presidenta no se aferra al poder"."Actualmente, el Congreso debate esta iniciativa, cuyo resultado esperamos conocer pronto", constató."Información sesgada sobre lo que sucede" en PerúDel Campo Rodríguez llamó a "ser precisos" en la evaluación de la "situación política interna" en el Perú y subrayó que "en algunos países se presenta información sesgada sobre lo que sucede" en el país latinoamericano."Fue el expresidente quien en televisión nacional anunció el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, así como un Gobierno a través de decretos. Un golpe de Estado es contrario a nuestro ordenamiento jurídico y configura grave delito penal", dijo Del Campo."De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, el Congreso cesó al presidente e invistió a su vicepresidenta, Dina Boluarte, como presidenta", agregó.El Gobierno peruano "deplora profundamente" las muertes "en el marco de la espiral de violencia"El Embajador enfatizó que la Constitución de Perú "reconoce el derecho a la protesta" y apuntó que "las actuales manifestaciones recogen legítimas aspiraciones de la población".En este contexto, afirmó que el Gobierno peruano "deplora profundamente" las muertes "que se han producido en el marco de la espiral de violencia".Al mismo tiempo, insistió que, "al margen de los manifestantes pacíficos, existen grupos organizados que recurren a la violencia para impulsar su agenda política y atentar contra el orden democrático".Afirmó que "por lo menos 10 personas, entre ellos niños y madres gestantes, han muerto porque quienes bloqueaban carreteras impidieron el paso a las ambulancias que los trasladaban a hospitales por alguna urgencia".Añadió, asimismo, que "a la fecha más de 850 policías han resultado heridos y 43 sedes policiales resultaron afectadas por ataques"."De eso no se habla mucho", lamentó.Relaciones Perú-RusiaSegún el embajador, el Gobierno de su país "valora" las recientes declaraciones de la Cancillería rusa, que expresó su "preocupación" por la crisis política de Perú y abogó por "el desarrollo estable y dinámico" del país andino, al que calificó como "amigo"."Valoramos particularmente sus deseos de que ello se produzca sin injerencias externas, lo cual refleja la posición de un Estado serio".Al mismo tiempo, lamentó "declaraciones de mandatarios o exmandatarios de países amigos, quienes, priorizando afinidades ideológicas sobre el estado de derecho, recogen y promueven una narrativa sin sustento".Volviendo al tema de las relaciones con Moscú, subrayó que "el Perú es un buen amigo de todos los países de la comunidad internacional y Rusia, por cierto, no es la excepción", subrayó.Recordó que en 2015 ambas naciones conformaron una asociación estratégica y en noviembre de 2021 realizaron la XI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas."Este mismo año nuestro comercio bilateral alcanzó un récord histórico de casi 800 millones de dólares", señaló Del Campo Rodríguez, agregando que en noviembre de 2022 la embajada en Moscú organizó "una conferencia sobre oportunidades de inversión" a la que fueron invitados "110 gremios y grupos empresariales rusos para que inviertan en diversos proyectos del país".De acuerdo con el diplomático, "la relación bilateral no se ha visto afectada" por las sanciones contra Rusia de Occidente."Rusia es un importante socio extrarregional de la CELAC"Del Campo Rodríguez también destacó la importancia de las relaciones entre Rusia y la CELAC, que en 2015 suscribieron "una Declaración para la creación de un mecanismo de diálogo y cooperación"."El Perú considera que en un contexto internacional complejo y cambiante es necesario reforzar el diálogo interregional y promover la cooperación con todos los países, en diversas áreas de interés común, como, por ejemplo, la educación, la ciencia y tecnología, el desarrollo sostenible y el impacto negativo del cambio climático, entre otros aspectos", concluyó el embajador de Perú.

perú

