Global Energy: América Latina avanza en energías renovables

MONTEVIDEO (Sputnik) — América Latina da pasos concretos a favor de las energías renovables, y Uruguay es un ejemplo en la región con su apuesta al sector...

américa latina

energía renovable

sergey brilev

medioambiente

Brilev, no obstante, subrayó que ante las sequías como la que actualmente sufren Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, "no se puede negar la importancia de otras fuentes" energéticas, incluyendo las convencionales. El presidente de Global Energy señaló que en América Latina "es evidente que no hay fantasías", sino el sincero deseo de "un desarrollo que garantice el avance tanto económico como social" de su población. Premio científico En ese contexto, subrayó la importancia del premio anual que otorga la asociación con sede en Moscú, el Global Energy Prize, destinado a quienes logran hallazgos o progresos en materia energética. "Nuestro premio, de más de medio millón de dólares, está buscando activamente postulaciones desde América latina tanto sobre nuevos descubrimientos en la matriz energética como en aplicaciones de tecnologías existentes que puedan (…) mejorar la vida de una comunidad rural o una comunidad urbana", comentó a Sputnik. Brilev destacó que, de los 119 científicos de 43 países que presentaron postulaciones, 12 eran de América Latina, y resaltó que se trata del primer evento del premio Gobal Energy que se realiza en Sudamérica. Asimismo, subrayó que la conferencia procura promover un "diálogo transparente, tranquilo, normal, entre distintos centros de influencia energéticos del mundo". En el encuentro de Punta del Este, expertos tendrán varios temas de discusión, como América Latina en una agenda energética global y Energía limpia y asequible para todos. En el evento también se firmarán acuerdos de cooperación entre la asociación Global Energy, la Universidad Católica del Uruguay, el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable y la Universidad Tecnológica del Uruguay.

energía renovable, sergey brilev, medioambiente