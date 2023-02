https://sputniknews.lat/20230202/i-can-buy-myself-tacos-taqueria-mexicana-parodia-a-miley-cyrus--video-1135292738.html

'I can buy myself tacos': taquería mexicana parodia a Miley Cyrus | Video

'I can buy myself tacos': taquería mexicana parodia a Miley Cyrus | Video

Una taquería de la ciudad de Boca del Río, en el estado mexicano de Veracruz, causó sensación por su peculiar forma de promocionar sus tacos: con una parodia... 02.02.2023, Sputnik Mundo

miley cyrus

méxico

veracruz

"I can buy myself tacos, horchata pa' la sed, puedo pedir desde el carro, me lo traen como rey", dice el estribillo de la canción de imitación. El video, publicado en las redes sociales de Takesabroso, como se llama el negocio de tacos, ya suma más de 14.000 reacciones. En la grabación de parodia, el tío Take, dueño del lugar, recrea algunas de las escenas más emblemáticas del video de Flowers, la más reciente canción de la cantautora e intérprete de Hannah Montana.Esta no es la primera vez que la taquería veracruzana se convierte en tendencia en redes sociales, al grado de que ya es considerada un referente del shitposting, término que se utiliza para referirse a los memes o videomemes que, de tan malos, se consideran buenos. Flowers es el primer sencillo del próximo álbum de Miley Cyrus, titulado Endless Summer Vacation. De acuerdo con la cantante, el disco será lanzado en marzo de 2023. Por ahora, el tema ha sido todo un éxito, pues es el número 1 en 13 países y encabeza la lista Billboard Hot 100 de EEUU.

méxico

veracruz

