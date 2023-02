https://sputniknews.lat/20230202/que-es-la-extraccion-directa-del-litio-la-tecnica-que-podria-ser-un-exito-para-bolivia-1135298344.html

¿Qué es la Extracción Directa del Litio, la técnica que podría ser un éxito para Bolivia?

¿Qué es la Extracción Directa del Litio, la técnica que podría ser un éxito para Bolivia?

02.02.2023

El presidente Luis Arce anunció el comienzo de la "era de la industrialización del litio boliviano", con la firma de un contrato con la empresa china CBC para la construcción de dos plantas con el mecanismo de Extracción Directa del Litio (EDL) que permitirán a Bolivia meterse de lleno en el comercio mundial de este metal, utilizado crecientemente en baterías de aparatos electrónicos.El Gobierno de Arce manifestó en 2021 su interés por explotar su litio mediante la EDL. Por ello siete empresas estuvieron en competencia desde entonces, cada una con su proyecto piloto en el salar de Uyuni, departamento de Potosí. Finalmente el Gobierno se inclinó por el método de la CBC, que permitiría recuperar mayor cantidad del litio de las salmueras, que en Bolivia contienen mucha agua.La ventaja de la EDL está en la cantidad de litio que se recupera de la extracción, dijo a Sputnik el ingeniero industrial Gabriel Campero. El método tradicional, implementado durante las últimas décadas, implicaba poner a secar el litio en enormes piscinas. Así se recuperaba hasta el 50% del metal. "Consiste en un sistema evaporítico, en el cual mediante un proceso de evaporación se obtiene la materia prima, el carbonato de litio", explicó Campero."Es muy lento, por el grado de humedad que posee el salar de Uyuni. Entonces este no era un mecanismo óptimo para obtener carbonato de litio de una forma mucho más acelerada", como propone la EDL.Así Bolivia es el primer país del mundo en poner en práctica el modelo de la EDL a gran escala. Campero remarcó que la gran ventaja está en el tiempo, "en la rapidez para extraer el carbonato de litio".No obstante, la empresa estatal encargada de la extracción, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), debe poner énfasis en la protección ambiental del salar, justamente uno de los sitios turísticos más concurridos del país por su particular belleza.Menos tiempo, más aguaTanto Campero como autoridades gubernamentales remarcaron que la EDL afecta menos al medio ambiente, al no generar la evaporación de las aguas del salar."Apoyo el procedimiento del EDL frente al uso de las piscinas de evaporación, que implican un proceso largo. La EDL acorta el tiempo a pocos días para la obtención del carbonato y, asimismo, del hidróxido de litio", dijo a Sputnik el también ingeniero Ricardo Cardona, referente de la Coordinadora en Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal).El ingeniero subrayó que este mecanismo "es ecológico, pues ahorra agua".Cardona consideró adecuado el plan del Gobierno para tener dos plantas para la extracción de carbonato de litio funcionando en 2025. "Cuando ambas estén en funcionamiento, sumarán 50.000 toneladas al año. Esto reportaría un ingreso cercano a los 5.000 millones de dólares al año", calculó.Cardona evaluó que en una primera instancia podrían ser plantas de ensamblaje, para posteriormente utilizar partes producidas en el país, como baterías de ion-litio."Exportaríamos a los mercados de Brasil, México, Argentina y los 33 países la CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños]", se esperanzó Cardona.Actualmente, Argentina, Chile y Bolivia conforman el llamado Triángulo del litio, donde se encuentra el 68% de las reservas mundiales de este metal. Este porcentaje podría ser mayor, si se confirman los primeros informes extraoficiales sobre el reciente estudio realizado en el salar de Coipasa, departamento de Oruro, que será presentado en las próximas semanas.

