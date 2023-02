https://sputniknews.lat/20230202/revelan-detalles-del-ataque-contra-el-edificio-donde-viven-los-periodistas-de-sputnik-en-berlin-1135316706.html

Revelan detalles del ataque contra el edificio donde viven los periodistas de Sputnik en Berlín

Revelan detalles del ataque contra el edificio donde viven los periodistas de Sputnik en Berlín

El director de la oficina del grupo mediático Rossiya Segodnya, matriz de Sputnik, en Berlín, Serguéi Feoktístov, ha revelado detalles sobre el ataque a la... 02.02.2023, Sputnik Mundo

El sospechoso "fue visto cerca de nuestra casa unos días, aproximadamente una semana antes de este incidente. Es él. Se trata supuestamente de Dmitri Bagrash, que, con otros tres asquerosos, organizó tiendas de campaña por los derechos LGBT contra [el presidente Vladímir] Putin", declaró Feoktístov.Según él, el agresor se sentó después en su coche cerca del domicilio de los periodistas e hizo un gesto obsceno a un empleado de la agencia que pasaba por allí.El director del grupo mediático en Berlín declaró que había preguntado por la investigación hace unos dos meses, pero las fuerzas del orden se negaron a dar detalles. Estas afirmaron que no hacen comentarios sobre la investigación, ni siquiera a quienes se consideran víctimas. En cuanto a la información sobre posibles detenciones, afirmó que la Policía aún no se ha puesto en contacto con nadie."La Policía no se ha puesto en contacto conmigo. Veremos cómo evolucionan las cosas", indicó Feoktístov.Se informó de la detención en Berlín de un activista ruso sospechoso de intentar incendiar la oficina de Sputnik en la capital alemana. Una fuente cercana al sospechoso dijo que el detenido se encontraba en uno de los centros de detención preventiva de Berlín.El edificio donde viven los periodistas de Sputnik y sus familias fue atacado el pasado mes de mayo. Rompieron una de las ventanas y encontraron un bote con cables en el conducto de ventilación. La Policía evacuó a los inquilinos y los artificieros desactivaron el artefacto. La Policía abrió una investigación, y se recurrió a la Fiscalía de Berlín y al servicio de seguridad del Estado.

alemania, europa, periodistas, rusia, berlín