Una polémica reforma del sistema electoral divide a México hacia los comicios de 2024

Una polémica reforma del sistema electoral divide a México hacia los comicios de 2024

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La reforma de la ley electoral mexicana impulsada por el Gobierno vuelve a debatirse en el Congreso hacia los comicios de 2024...

La politóloga Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, precisó en una entrevista con la agencia Sputnik que la prolongada transición a la democracia en el país latinoamericano comenzó hace casi medio siglo, "con reglas del juego que abrieron una pluralidad partidista a cuentagotas". A la reforma política de 1977 le siguieron numerosas actualizaciones que han perfeccionado el sistema electoral, reseña la académica del Instituto de Investigación en Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Presidencialismo autoritario El sistema presidencialista autoritario que predominó hasta finales del siglo XX comenzó a ceder, al permitir la existencia formal al proscrito Partido Comunista, después de una etapa sangrienta de represión, explica la investigadora. El modelo colapsó en la elección presidencial de 1988, con la escandalosa "caída del sistema" de cómputo, cuando el conteo tenía arriba al opositor de centroizquierda Cuauhtémoc Cárdenas. Al volver a operar, el conteo le dio el triunfo al candidato del ecléctico Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro): Carlos Salinas. Esa crisis postelectoral abrió paso reformas en los años 1990, cuando se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que "no contaba con la independencia y autonomía que tiene ahora el INE". Morales recuerda que las luchas por las reformas costaron la vida a cientos de líderes populares, sobre todo de izquierdas. El mandato de Salina termina en 1994 con la insurrección de indígenas zapatistas en Chiapas (sur), que abrió paso a la "ciudadanización de los órganos electorales, la autonomía del Tribunal Electoral, reglas de debate y equidad, pero sobre impidió al Gobierno meter la mano en el resultado". De aquella época datan las escenas del folclore político mexicano donde "votaban los muertos", se practicaba el "ratón loco" para desorientar a electores, y había "urnas embarazadas" con votos falsos, entre otras trampas. Nuevo árbitro La confianza en la nueva credencial electoral, emitida por un órgano que no depende del Ejecutivo, la convirtió en documento equivalente a una cédula de identidad personal, documento que no existe en México. Otra pieza importante fue la capacitación electoral de la ciudadanía para el escrutinio, conducida por un órgano autónomo, mediante una selección alfabética de apellidos, al azar. La verificación del andamiaje evolucionó con la introducción de otro elemento clave: "los conteos rápidos, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)", explica Morales. Ese mecanismo permite conocer la noche de la elección la tendencia de la votación, mediante una muestra representativa nacional aprobada antes del escrutinio final, explica la experta. Así comenzó hace 25 años una ola de triunfos opositores: primero llegó Cárdenas a gobernar la capital, y el PRI perdió la Cámara de Diputados en 1997. En el año 2000, por primera vez en 71 años, la oposición llegó a la presidencia con el centroderechista Vicente Fox. En su mandato estallaron los escándalos por el financiamiento ilegal mediante la estatal Petróleos Mexicanos (bautizado PemexGate), y del grupo privado Amigos de Fox, que empujaron más reformas. El trauma de 2006 El presidente Andrés Manuel López Obrador argumenta que el sistema no ha cambiado desde 2006, cuando alegó un fraude electoral, que fue desechado por el Tribunal Electoral. El resultado de aquella crisis fue otra reforma en 2007, que limitó el control abusivo de los medios y las campañas negras, vigila su neutralidad, y perfeccionó el PREP. Otro fraude fue esgrimido con timidez en 2012, pero el triunfo holgado de Enrique Peña Nieto permitió el retorno del PRI a la presidencia. El hartazgo por la corrupción y la violencia del crimen organizado pavimentó el camino al triunfo de López Obrador en 2018, con un arrollador 53% de votos. Tras los comicios de medio sexenio de 2021, el partido gobernante Morena controla más de la mitad de ambas cámaras y gobierna 21 de los 32 estados del país, incluida la capital. No obstante, el presidente planteó a finales del año pasado una ambiciosa reforma a los artículos de la Constitución que norman el sistema político. La bancada oficialista no logró la mayoría calificada requerida, de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso. Entonces optó por un "Plan B", que solo modifica las leyes secundarias, para lo cual basta con mayoría simple de la mitad más uno, que posee Morena y sus aliados. La académica advierte que las consecuencias de una reforma no podrán ponerse a prueba antes de esa fecha. Respuesta gubernamental Para desmentir cinco advertencias hechas por el INE, López Obrador presentó el 1 de enero un video con la opinión de Norma Irene de la Cruz, consejera electoral federal nombrada por el Congreso en 2020. "Nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres, que esté tan frágil —para caer si se cambian algunos artículos de la ley electoral—; es una exageración, nuestra democracia no está en riesgo", comenzó la réplica de la funcionaria. En segundo lugar, señaló que el control del padrón electoral no sería erosionado; y en tercero, descarta que el PREP (conteo preliminar) esté amenazado: "se busca fusionarlo con el cómputo de la elección que empezará el domingo de la jornada electoral, para contar con resultados en tiempo real". La cuarta aclaración sobre el aparato profesional del sistema electoral indica que "el Plan B de la reforma electoral no plantea su desaparición", sino regular su organización y funcionamiento "con el personal profesional necesario y capacitado". Pero además del drástico recorte al presupuesto esgrimiendo la "austeridad republicana", un documento del INE advierte "una reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional equivalente al 84,6%". De 2.571 plazas que conforman actualmente su estructura, la reforma permitiría mantener apenas 396. En quinto y último lugar la consejera afirma que "la reforma mantiene la geografía electoral con 300 distritos electorales", con la división del territorio nacional intacta. Esta semana comienza la nueva batalla legislativa para consumar el Plan B de la reforma, y las calles volverán a ser escenario de la consigna opositora: "El INE no se toca".

