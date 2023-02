https://sputniknews.lat/20230203/a-quien-responde-el-congreso-de-peru-1135387311.html

¿A quién responde el Congreso de Perú?

¿A quién responde el Congreso de Perú?

La falta de consenso político dilata el llamado a nuevas elecciones en el país sudamericano, sacudido por masivas protestas sociales.

El nuevo rechazo del Congreso de Perú al pedido de la presidenta Nila Boluarte de adelantar las elecciones generales a 2023 genera rispideces en el país, inmerso en una severa crisis política y social."En Perú las opiniones están muy polarizadas e impiden alcanzar un consenso sobre la fecha en que se pueden realizar las elecciones anticipadas", dijo a Telescopio la periodista peruana Gabriele Llontop.La violencia no cesa en el país desde el 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo disolvió el Congreso para luego ser destituido. Las manifestaciones exigiendo el adelanto de las elecciones y una asamblea constituyente continúan desde entonces."130 congresistas nos representan a todos los peruanos y deben tomar su tiempo para analizar las distintas propuestas, más allá de que nos guste o no lo que piensen", destacó Llontop.El embajador peruano en Rusia, Juan Del Campo Rodríguez, aseguró que el adelanto de las elecciones generales en Perú, solicitado por la presidenta Dina Boluarte, "sería un elemento fundamental para el cese de gran parte de las protestas".El diplomático enfatizó que la Constitución nacional "reconoce el derecho a la protesta" y apuntó que "las actuales manifestaciones recogen legítimas aspiraciones de la población".En Telescopio también consultamos al antropólogo peruano Vicente Torres, quien sostuvo que "las movilizaciones van a continuar y la población seguirá manifestándose para que se realicen nuevas elecciones y se convoque a una Asamblea Constituyente".La presidenta Boluarte, quien presentó una nueva iniciativa para concretar los comicios de manera anticipada, reafirmó que no renunciará al mandato y que defenderá la estabilidad de la nación.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

