Argentina se niega a proveer armas al régimen de Kiev

El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró que su país no tiene contemplado enviar apoyo militar a Ucrania ni a ninguna otra zona en conflicto. Así lo dijo el mandatario latinoamericano en una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires de forma conjunta con el canciller alemán, quien se encuentra de gira por la región sur de América.En este sentido, "ello tiene que ver con los inicios del Gobierno de tener una política exterior prudente con respecto a los asuntos y problemáticas internacionales", sostuvo. Ante un escenario internacional de continuidad de la escalada bélica, "la postura de Argentina se suma a la del Gobierno de Brasil mostrando una prudencia necesaria en este contexto tan complicado, sobre todo para los países periféricos", expresó el magíster en Relaciones Internacionales por FLACSO Argentina.Hacia una mirada desde el Sur más soberanistaA su vez, "estamos ante una reconfiguración del orden internacional, por lo que es conveniente ser prudente en el análisis de las perspectivas de la política exterior argentina", expresó el internacionalista. Por tanto, "se hace cada vez más importante una mirada desde el sur más soberanista que defienda los intereses de la región", indicó. Ello "es necesario históricamente, sobre todo porque es una demanda de los pueblos", añadió. En este contexto, "la unidad de los países del Sur es de suma importancia", concluyó.Antonio Guterres no habla de los dichos de Merkel y Holland sobre los Acuerdos de MinskEl Secretario General de las Naciones Unidas "es un hombre de la OTAN", aseveró el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.El portavoz del secretario general de la ONU dejó sin comentarios las declaraciones de los exmandatarios de Alemania y Francia sobre los Acuerdos de Minsk. Ambos admitieron que su objetivo era dar tiempo a Kiev para reforzar su Ejército, a pesar de que antes se declaraba que su fin era alcanzar la paz en Ucrania. Sobre ello, "se ha creado un precedente muy peligroso porque, como dijo el presidente de Serbia, estos países mienten impunemente", expresó Rodríguez Glefenstein.Si las negociaciones se hacen sobre la base de la mentira, "se cierra todo camino de la diplomacia porque se pierde un elemento fundamental, que es la confianza en el interlocutor", explicó. Entre las enseñanzas más importantes de este precedente para los países del sur global "se destaca que no se puede confiar en la OTAN", concluyó el analista venezolano.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre las diferentes miradas sobre el concepto de sustentabilidad.Música uruguayaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico uruguayo Alexunder, con quien dialogamos sobre sus proyectos musicales para este año.

