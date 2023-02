https://sputniknews.lat/20230203/china-y-rusia-abogan-por-promover-la-cooperacion-bilateral-en-todos-los-ambitos-1135354531.html

China y Rusia abogan por promover la cooperación bilateral en todos los ámbitos

PEKÍN (Sputnik) — Rusia y China promoverán la cooperación bilateral en todas las esferas, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

Indicó que las relaciones ruso-chinas están basadas en los principios de "no adhesión, no confrontación, no están dirigidas contra terceras partes, están fundadas en una lógica histórica y tienen una fuerte fuerza impulsora interna". El 2 de enero, Lavrov, en una entrevista con la cadena Rossiya 24 y la agencia Sputnik, destacó que las relaciones ruso-chinas "gozan de una calidad mayor que las alianzas militares en el sentido clásico", por no tener ni restricciones, ni limitaciones, ni temas prohibidos. Agregó que China y Rusia tienen un interés común en desarrollar los planes nacionales "en el marco de las normas existentes del comercio internacional".

