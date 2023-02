https://sputniknews.lat/20230203/colectivo-por-mexico-la-nueva-alternativa-de-oposicion-funcionara-o-esta-destinada-al-fracaso-1135347767.html

Colectivo por México: ¿la nueva alternativa de oposición funcionará o está destinada al fracaso?

"Imaginar un México distinto e inclusivo" es uno de los propósitos de un nuevo grupo político surgido en el país latinoamericano, Colectivo por México

Entre los participantes de la presentación del grupo, que asevera buscar "una nueva visión de país desde la ciudadanía", figuran algunos políticos bien conocidos de las últimas décadas de la vida pública mexicana, como el exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida y el exrrector de la Universidad Nacional Autónoma de México José Narro.Construir una sociedad más justa, próspera, incluyente y en paz es el propósito de la organización, aseveraron los integrantes en un comunicado de presentación publicado el 30 de enero de 2023, sin embargo, la aparición de esta plataforma fue recibida con cierta distancia y escepticismo por parte de distintas voces en redes sociales, incluidos los memes y los chistes.El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó a la iniciativa como un ala moderada del conservadurismo tradicional que se opone a su proyecto político.Sputnik conversó con el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Antonio Attolini; el diputado del Congreso de Querétaro Paul Ospital, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el académico de la UNAM Hugo Garciamarín para tratar de vislumbrar los alcances y posibilidades de esta nueva fuerza política, que se autoproclama apartidista y sin fines de lucro.Un nuevo logo para los mismos privilegiosLa oposición política mexicana se organiza bajo nuevos nombres y logos pero su interés no es generar nuevos liderazgos sino defender el mismo coto de privilegios al que está acostumbrada, estima Attolini."Solamente que ahora lo hace de manera organizada y descarada, la simulación de la competencia electoral que diferenciaba al PRI (Partido Revolucionario Institucional) y al PAN (Partido Acción Nacional) ahora no sirve en materia de discusión pública, sino que ahora recurren al manto protector de este concepto que han desgastado tanto de sociedad civil", estima."La oposición no busca tener caras nuevas sino defender activamente este coto de privilegios que les fue arrancado por la vía partidista, por la vía electoral y que hoy, bajo el manto de la sociedad civil, están buscando defender", valora el morenista.Attolini no expresa dudas de que Colectivo por México busca oponerse al proyecto político de López Obrador, además que considerar que la sociedad puede dividirse entre políticos y apolíticos, partidistas y apartidistas, es una herencia del neoliberalismo.En cambio, el presidente los llama adversarios "porque en efecto son una fuerza de oposición a su proyecto, lo son de manera cabal aun sin estar en un partido político y aun sin estar pidiendo el voto", valora el egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).El militante de Morena agrega que es normal la desconfianza ante el Colectivo por México porque se trata de actores políticos ya conocidos, "con el mismo discurso, confrontando al pueblo de México que los mandó al basurero de la historia".Estos políticos de oposición, evalúa Attolini, apelan a categorizar la decisión democrática de 2018 que llevó a López Obrador a la presidencia fue un error, una circunstancia excepcional."Al confrontar al presidente, ellos que se creen tan sofisticados, tan inteligentes, tan superiores, van a poder convencer entonces a la gente de que se den cuenta de ese error que cometieron, por eso siguen en esa lógica, confrontando al presidente, tratando de hacer que fuimos unos tontos los que votamos en su momento, que vamos a ser capaces de poder reconocerlo, aceptar, y entonces regresar al cómodo y cálido regazo de los partidos del PAN, del PRI y del PRD", critica."Carecen de proyecto porque suponen que el suyo, tal y como es y sin ninguna coma que modificar, es el correcto, es esencialmente el mejor y que la gente tendría nada más que darse cuenta", abunda."No tienen imaginación" las oposiciones mexicanasEl politólogo Hugo Garciamarín, profesor y doctorante de la UNAM, considera que la crisis política mexicana no se acota a los personajes de Colectivo por México, sino que abarca a toda la clase política tradicional."La clase política es la misma desde hace 30 años no solamente en la oposición sino también en lo que le podríamos llamar el oficialismo, o si le queremos decir el obradorismo, si vemos cada una de las caras no hay prácticamente jóvenes", señala.Aunque ahora se distribuya en dos bandos distintos, estima el universitario, la clase política mexicana es esencialmente la misma, como podría decirse del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, inicialmente asociado a este nuevo grupo, del que sin embargo más adelante se deslindó."Lanzan un discurso completamente contradictorio, esta vieja clase política que lleva 30 años hablando de ciudadanía. Están atrapados en su propia jaula de la melancolía, (muestran) no saber apelar a esa parte que no está bien (del actual Gobierno) desde marcos culturales distintos a los suyos, y entonces siguen volviendo y volviendo melancólicamente a ese mismo lugar del que ya no pueden salir", ironiza.No obstante, Garciamarín señala que no solo los opositores tradicionales de López Obrador están atrapados en un binarismo entre el obradorismo y el contraobradorismo, sino el panorama político mexicano en general."Si esas son las claves de disputa, estamos sin ninguna alternativa real, si nada más tienen que estar en contra del lopezobradorismo entonces no tienen que verse obligados a pensar alternativas", califica.La posibilidad significativa a futuro que ve el politólogo en Colectivo por México, para evitar quedarse como una nueva agrupación opositora a desinflarse con el tiempo, es que formalice la suma de las fuerzas del partido Movimiento Ciudadano a una posible alianza electoral con el PRI, el PAN y el PRD para vencer a Morena, posibilidad hasta la que ahora se han negado."Le veo futuro no tanto social, sino futuro partidista. Creo que ahí podrían avanzar un poco más en estos ambos polos de la política mexicana, y si no va a quedar en lo mismo y no vale la pena estar cambiando de nombre", expone."Solo los tiranos poseen la verdad absoluta"Es muy importante escuchar distintas voces del panorama social mexicano porque nadie tiene la verdad absoluta, abre en una entrevista el priista Ospital, legislador local en Querétaro, en respaldo al surgimiento del Colectivo por México."Es muy importante escuchar todas las visiones, las distintas aproximaciones que tenemos hacia la realidad para crear un mejor diagnóstico y, en consecuencia, una mejor propuesta hacia el 2024 y el 2030 y el 2036 en nuestro país", valora el parlamentario.Sin embargo, coincide en que Labastida, Narro y otros integrantes del colectivo recién nacido son protagonistas de la vida política del siglo XX, por lo que será necesario escuchar las voces protagónicas de la política del siglo XXI.La oposición, estima Ospital, tiene que trabajar con seriedad si su objetivo es derrotar electoralmente a Morena, pues hoy concentra casi el 50% de las preferencias de intención de voto en las encuestas."Debe de sumarse, sumar estas ideas, hacer un planteamiento, una plataforma y un programa de Gobierno, definirnos por qué somos oposición, a qué nos oponemos y, en consecuencia, qué planteamiento hacemos para mejorar las cosas", describe.Además, el legislador en Querétaro reconoce que las fuerzas opositoras tienen un reto de comunicación mayúsculo ante el espacio de debate que ocupa el mandatario federal mediante su conferencia mañanera y otras herramientas."Te enfrentas a un megáfono que sale todas las mañanas desde Palacio Nacional con las herramientas que tiene desde el Gobierno y entonces lograr que se escuchen tus propuestas, tus contrapropuestas es verdaderamente una tarea titánica", apunta el priista.Acerca de la posible suma de Movimiento Ciudadano a esta posible alianza general contra Morena, Ospital reconoce que la oposición al partido gobernante está pulverizada y numéricamente ningún partido tiene oportunidad de ganar de manera individual."El presidente logró partir a este país en dos grandes mitades hablando en términos electorales", acusa.

