https://sputniknews.lat/20230203/ecuador-resultado-del-referendo-clave-para-el-presidente-lasso-1135382557.html

Ecuador: resultado del referendo, clave para el presidente Lasso

Ecuador: resultado del referendo, clave para el presidente Lasso

El domingo 5 el país vota autoridades locales y ocho preguntas propuestas por el Ejecutivo de Guillermo Lasso sobre diversos temas de interés ciudadano. En otro orden, se realizó en Kiev la cumbre Ucrania-Unión Europea. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2023-02-03T22:00+0000

2023-02-03T22:00+0000

2023-02-03T22:00+0000

en órbita

guillermo lasso

ecuador

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 conflicto en el este de ucrania

unión europea

📰 paro nacional en ecuador (2022)

policía de ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/03/1135385864_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_601289b037364686cecddad6ad74afd3.jpg

Ecuador: resultado del referendo, clave para el presidente Lasso Ecuador: resultado del referendo, clave para el presidente Lasso

En Ecuador, los movimientos indígenas y sociales confirmaron que rechazarán las propuestas del Gobierno en la consulta popular del domingo 5 de febrero.El llamado lo hicieron la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras.También se sumó el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador.El líder de la Conaie, Leonidas Iza, afirmó que el Ejecutivo de Guillermo Lasso cumplió solo el 10% de los acuerdos alcanzados en los diálogos de paz concluidos en octubre, consecuencia de las protestas sociales que sacudieron al país durante 2022.Los ecuatorianos elegirán a sus autoridades locales (alcaldes, prefectos y miembros de las juntas parroquiales) así como a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un ente autónomo que participa en la elección de unas 77 autoridades del país.Además, tendrán una papeleta con la consulta popular de ocho preguntas convocada por el Gobierno, las cuales se refieren a temas de lucha contra la inseguridad, medio ambiente, institucionalidad y la extradición de narcodelincuentes.Santillana Ortiz puntualizó sobre un triunfo de la opción Sí en la votación. Y se refirió a la narrativa oficialista crítica con la opción del No, basada en fuerte propaganda en la capital Quito como en otras ciudades.En cambio, con menores recursos económicos, la opción a favor del No acude a acciones colectivas con un propósito común, denominadas "minga".La investigadora recordó que el actual Ejecutivo tiene una baja popularidad, en un país afectado por una sensible crisis de seguridad, entre otros problemas.Más de 13 millones de votantes están convocados a las urnas en las elecciones regionales y el referéndum organizado por el Gobierno.En esta edición de En Órbita también presentamos —entre otros temas— una entrevista de Sputnik con el ministro de Trabajo de Uruguay, Pablo Mieres.El jerarca se mostró esperanzado en que la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou se vote en los primeros meses del año, pese a las críticas de la oposición.En otro orden, se realizó en Kiev la cumbre Ucrania-Unión Europea. El bloque comunitario reafirmó su apoyo al gobierno de Volodímir Zelenski, en el marco de la operación militar especial rusa en Ucrania.Los líderes debatieron sobre un posible ingreso del país a la Unión.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

ecuador

ucrania

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, guillermo lasso, referendo en ecuador, conaie, leónidas iza, ucrania, otan, rusia