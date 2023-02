https://sputniknews.lat/20230203/eeuu-acusa-a-china-de-sobrevolar-un-globo-espia-sobre-montana-1135345482.html

EEUU acusa a China de sobrevolar un globo espía sobre Montana

Militares de Estados Unidos aseguraron que detectaron un globo espía de China sobrevolando el estado de Montana. 03.02.2023, Sputnik Mundo

Dos funcionarios norteamericanos y un elemento del Departamento de Defensa del país norteamericano, citados por NBC News, dieron a conocer esta presunta intromisión china en territorio estadounidense.El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, especificó que se trata de un aerostato de vigilancia, "se encuentra ahora mismo sobre el territorio continental. Una vez detectado, el Gobierno de Estados Unidos actuó inmediatamente para impedir la recogida de información sensible".De acuerdo con el funcionario de la Defensa, el aparato chino voló de las islas Aleutianas, localizadas en el mar de Bering, hasta el estado de Montana, pasando por territorio canadiense.La cúpula militar de EEUU presentó un informe ante la situación al presidente Joe Biden, luego de determinar no derribar el objeto volador para evitar la caída de escombros. En distintas ocasiones desde 2022, Estados Unidos ha notificado que considera a China su principal desafío para el futuro próximo.Sin embargo, afirman que el globo no representa amenaza alguna."Cualquiera que sea la carga útil de vigilancia en este globo, no crea un valor añadido significativo por encima de lo que la República Popular China es probablemente capaz de recoger a través de cosas como los satélites en órbita terrestre baja", añadieron los funcionarios.Las autoridades consideran que el globo pertenece a China, aunque el portavoz se negó a entrar en detalles respecto a cómo se determinó, y agregó que Washington se ha comunicado con funcionarios de Pekín por este tema.

