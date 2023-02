"EEUU no quiere aliados, quiere vasallos, su misión es la dominación"

https://sputniknews.lat/20230203/eeuu-no-quiere-aliados-quiere-vasallos-su-mision-es-la-dominacion-1135340189.html

Expertos consultados por Sputnik analizan los dichos del canciller ruso Serguéi Lavrov, quien recientemente dio una entrevista a esta agencia en donde abundó... 03.02.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el funcionario, Rusia se encuentra ahora mismo en el epicentro de una batalla geopolítica. Moscú, dijo, ve cómo toda la OTAN está librando una guerra contra el país. "Sí, vemos a toda la OTAN en guerra contra nosotros, y en este contexto las habladurías y conjuros de que 'no estamos en guerra, sino solo armando [a Ucrania]' son ridículos", subrayó Lavrov.Al respecto, Adán Miguel Rodríguez Pérez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que Lavrov no se equivoca en sus dichos, pues efectivamente son los países de la OTAN los que han estado dotando de armas a Kiev. Con él coincide Ana Teresa Gutiérrez del Cid, analista geopolítica con especialidad en Europa del Este de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), quien asevera que la OTAN está "totalmente involucrada" en el conflicto. Ambos especialistas señalaron que Lavrov no se equivoca al decir que el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski no es una figura independiente. Al respecto, Adán Miguel Rodríguez Pérez, señaló que Zelenski es "una marioneta en el juego geopolítico". Lavrov señaló en la entrevista con Sputnik que Rusia se enfrenta a la creencia de los estadounidenses en su exclusividad e infalibilidad. "Todo el mundo observa ahora muy de cerca las formas en que se está aplicando este excepcionalismo: se está aplicando mediante el deseo de someter a todos, de lograr otro beneficio económico unilateral para evitar una crisis, que podría llegar a ser muy grave en la economía estadounidense, explotando a los demás", declaró.En este contexto, Lavrov puso de relieve que EEUU planea aplastar económicamente a Europa, al subrayar que el proceso ya ha comenzado."No cabe duda, [la supresión económica de Europa] forma parte de los planes de quienes viven conscientes de la exclusividad de su país y de la necesidad de hacerlo y dejarlo soberano en el mundo", dijo el ministro en la entrevista exclusiva.Al respecto, el maestro en estudios de Relaciones Internacionales indicó que a lo largo del conflicto —que en tres semanas cumplirá un año— Estados Unidos ha ejercido presión en contra de los países aliados de la Unión Europea, específicamente a Alemania al ser esta nación el motor económico de la UE. Aunque EEUU, dijo, "siempre ha tenido una visión de considerarse el policía del mundo", Rodríguez Pérez consideró que lo que pase en Ucrania va de la mano con los intereses geopolíticos de Occidente."En este caso de Ucrania tiene más que ver con los intereses geopolíticos, pues para Estados Unidos sería conveniente debilitar a Rusia". Además, sentenció, EEUU "está en un declive hegemónico y está tratando de rehacer su influencia a nivel mundial, pero no es el único, también hay esfuerzos por parte de China". De acuerdo con Ana Teresa Gutiérrez del Cid, históricamente EEUU ha demostrado su interés en ser la potencia hegemónica, por lo que no le interesa si a expensas de sus intereses los países europeos resultan afectados. De acuerdo con el canciller ruso, la Carta de la ONU menciona el principio fundamental, que es más democrático que cualquier otra cosa, que se basa en la igualdad soberana de los Estados. Sin embargo, según Lavrov, no se ve este principio "en ninguna de las acciones de nuestros colegas occidentales"."Estados Unidos y todos los occidentalistas a los que EEUU aplastó, privando a la UE de los últimos signos de autonomía, son grandes demócratas, como se sabe, pero consideran la democracia como su derecho a imponer su concepción de la democracia a todos los demás. Apenas les hablas de la necesidad de aplicar métodos democráticos a las cuestiones internacionales, no muestran ningún entusiasmo", señaló. La entrevista completa de Serguéi Lavrov se puede leer aquí.

