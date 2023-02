https://sputniknews.lat/20230203/el-crimen-de-fernando-baez-sosa-el-caso-que-conmociona-a-argentina-y-marca-records-de-audiencia-1135345240.html

El crimen de Fernando Báez Sosa: el caso que conmociona a Argentina y marca récords de audiencia

El crimen de Fernando Báez Sosa: el caso que conmociona a Argentina y marca récords de audiencia

El juicio por el asesinato del joven de 18 años a manos de un grupo de rugbistas de su edad, en enero de 2020, estremece a todo el país. Más de dos millones de... 03.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-03T01:23+0000

2023-02-03T01:23+0000

2023-02-03T01:23+0000

américa latina

argentina

sociedad

crimen

asesinato

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/02/1135345637_0:481:2785:2048_1920x0_80_0_0_8316d8bfd3e98b20e549267480213417.jpg

Desde hace tres años un hecho policial mantiene en vilo a la sociedad argentina. Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes por ocho jóvenes a la salida de un local bailable en Villa Gesell, en la Costa Atlántica (este), donde vacacionaba con su novia y amigos. Ante un clima social que oscila entre la indignación y la empatía, la Justicia emitirá la sentencia a los acusados.Fernando, hijo de inmigrantes paraguayos de clase media baja, había llegado a la ciudad costera el 16 de enero de 2020. Había terminado la secundaria en un prestigioso colegio de Buenos Aires y soñaba con ser abogado. En la madrugada del 18 de enero fue víctima de un violento homicidio.Los imputados son Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Ayrton Viollaz (23), Blas Cinalli (21), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23). De los ocho amigos, Thomsen, Benicelli y los Pertossi son ex jugadores del club de rugby Náutico Arsenal Zárate, en la provincia Buenos Aires.Tanto la fiscalía como la querella piden que los imputados sean condenados a prisión perpetua como coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".El hecho de que se tratara de un ataque grupal por parte de deportistas de rugby a una víctima indefensa disparó la indignación generalizada.Es tal la repercusión del hecho que 2.153.891 usuarios entraron al canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires para seguir el proceso que ocurría dentro de la pequeña sala del tribunal de la localidad de Dolores.La conmoción social causada fue uno de los factores que llevó a que Agustín Pichot, el excapitán e ídolo del seleccionado de rugby nacional (Los Pumas), se disculpara personalmente con la familia de Fernando, ante quienes asumió su cuota de responsabilidad en la difusión de los "valores" del deporte, desde su lugar de referente.La acusaciónTras un debate oral que se extendió a través de 13 jornadas de presentación de pruebas y que contó con el testimonio de 87 personas, se reconstruyeron los hechos de la madrugada del 18 de enero del 2020:Las pericias forenses indicaron que Báez Sosa falleció a raíz de un paro cardíaco producido por un traumatismo de cráneo. Según los fiscales, cinco de los acusados (Thomsen, Comelli, Benicelli, Cinelli y Ciro Pertossi) agredieron a la víctima y otros tres (Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi) impidieron que sus amigos lo defendieran.La acusación plantea que durante los minutos transcurridos entre su expulsión del local y el inicio del ataque, los imputados "acordaron darle muerte a Fernando Báez Sosa, para lo cual previamente distribuyeron sus roles comisivos", y por eso remarcan que se trata de un hecho premeditado."Fue un ataque coordinado y simultáneo. Había personal policial en el lugar y ellos esperaron a que se retirara: si solamente hubieran querido pegarle, no hubiesen esperado a que se fuera la policía para abordarlo", dice a Sputnik Facundo Améndola, abogado de la familia Báez Sosa y querellante en la causa. "Son muchos los elementos que prueban la premeditación", agrega.El debate sobre la penaLa consigna que se lee en las calles cercanas al edificio donde se desarrolla el juicio no deja lugar a dudas: "Si no hay condena a prisión perpetua, no hay justicia". Este es el reclamo de los familiares, al que alude la fiscalía: "La única pena que prevé el código es la de prisión perpetua: si no es perpetua, seguramente no sea justicia. En ese caso vamos a apelar", destaca Améndola.La lectura del abogado no es unánime. Claudia Cesaroni, abogada y magíster en Criminología, apunta que "no está demostrado que haya sido premeditado. El pedido de prisión perpetua de ninguna manera cabe para los acusados", dijo a Sputnik. "De todos modos, estaríamos hablando de penas de ocho a 25 años, que no son para nada leves", agrega.Según Cesaroni, cambiar la pena no supone menospreciar la gravedad del caso: "Nada de eso quita importancia a ese hecho, pero creo que no hace falta sobredimensionar la maldad, crueldad o brutalidad. Es como si hubiera una necesidad de agregarle cosas horribles a un episodio que de por sí es horrible", sostiene.Améndola se detiene a precisar la situación de los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa: "La familia está dolida. Es un momento muy difícil de procesar, pero esperan que se haga justicia por la muerte de su hijo, que es inmerecida e injusta. Los padres están sufriendo, pero están esperanzados de conseguir un poco de alivio al dolor a través de la justicia".Independientemente del fallo al que arribe el tribunal, un dato es certero: durante los tres años transcurridos desde el crimen, los ocho jóvenes acusados mantuvieron un pacto de silencio inquebrantable: pese a haber desempeñado distintos roles en el hecho (con diversos grados de responsabilidad), ningún imputado señaló a otro.

https://sputniknews.lat/20201201/dichos-xenofobos-de-rugbiers-argentinos-se-vuelven-en-su-contra-1093693344.html

https://sputniknews.lat/20220321/el-crimen-del-exjugador-de-rugby-argentino-que-conmociona-a-paris-1123384008.html

https://sputniknews.lat/20210803/cadena-perpetua-en-america-latina-una-realidad-en-ascenso-1114762389.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

argentina, sociedad, crimen, asesinato, 📝 reportajes