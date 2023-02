https://sputniknews.lat/20230203/el-expresidente-espanol-aznar-volveria-a-tomar-la-misma-decision-de-apoyar-la-invasion-en-irak-1135371212.html

El expresidente español Aznar: "Volvería a tomar la misma decisión" de apoyar la invasión en Irak

El expresidente español Aznar: "Volvería a tomar la misma decisión" de apoyar la invasión en Irak

El expresidente español José María Aznar (1996-2004) se declara "completamente orgulloso" de haber apoyado la invasión en Irak. Sus declaraciones ocurren... 03.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-03T17:07+0000

2023-02-03T17:07+0000

2023-02-03T17:07+0000

internacional

josé maría aznar

irak

oriente medio

atlántico

sadam huseín

europa

eeuu

seguridad

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106404/20/1064042004_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_6b085c952c7907ea0fb4480bd78a8403.jpg

En la entrevista, se le preguntó sobre el hecho de que Irak no haya estado involucrado en el 11-S, a lo que el exmandatario agregó: "Una cosa es tener una responsabilidad directa en el 11-S y otra, que el 11-S no cambiara totalmente la guerra contra el terrorismo. (…) El mundo está mejor sin Sadam Huseín, que era un dictador asesino, había tratado de conseguir armas nucleares, e invadido a sus vecinos".Aznar ve al apoyo de España a la invasión y el derrocamiento de Huseín como parte de la relación trasatlántica que es clave para la estabilidad mundial. España apoyó diplomáticamente la invasión y envió tropas al país.Sin embargo, los atentados del 11-M provocaron el triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero en reemplazo de Aznar. Con la llegada de Zapatero al poder se ordenó la retirada española del país y una crisis en las relaciones con el Gobierno de George W. Bush.Desde el punto de vista del expresidente español, la operación militar en Irak fue un éxito. No obstante, hace el alcance sobre el 'día después' de la victoria que significó la desintegración y una guerra sectaria en el país que implicó la muerte, según algunas estimaciones, de hasta un millón de personas, entre ellos varios miles de soldados extranjeros, incluidos españoles.Los errores en la ocupación de Irak van más allá para Aznar, ya que, atribuye a los presidentes demócratas responsabilidades políticas en lo que tiene que ver con el Oriente Próximo, tales como, la retirada de Irak decidida por Barack Obama y de Afganistán negociada por Donald Trump y ejecutada por Joe Biden o el acuerdo nuclear entre la comunidad internacional liderado por EEUU e Irán.

https://sputniknews.lat/20210817/el-cuarto-aniversario-del-atentado-de-las-ramblas-de-barcelona-coincide-con-el-retorno-taliban-1115142080.html

https://sputniknews.lat/20200627/dia-de-las-victimas-del-terrorismo-en-espana-por-que-los-afectados-faltan-a-la-celebracion-1091889744.html

irak

atlántico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

josé maría aznar, irak, oriente medio, atlántico, sadam huseín, europa, eeuu, seguridad, política, gobierno de españa