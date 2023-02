https://sputniknews.lat/20230203/el-metro-de-mexico-exige-casi-14-millones-de-dolares-de-indemnizacion-al-conductor-que-choco-un-1135347294.html

El Metro de México exige casi 14 millones de dólares de indemnización al conductor que chocó un tren

El Metro de México exige casi 14 millones de dólares de indemnización al conductor que chocó un tren

03.02.2023

De acuerdo con medios locales, el sistema de transporte, en su calidad de víctima del choque en la intersección que corre de las estaciones Potrero a La Raza, pidió al conductor la suma millonaria por daños de los convoyes colisionados y a la infraestructura. Al respecto, el abogado de Carlos Alfredo N, Édgar Fabián Hidalgo, declaró que la vinculación a proceso, así como el cobro de la reparación, son medidas desproporcionadas puesto que su cliente no cuenta con los recursos para pagar esa cantidad, además de que su estado de salud le impide darse a la fuga. Agregó que el Gobierno de Ciudad de México también está solicitando un pago de 125.000 pesos como reparación del daño para las 18 personas que resultaron heridas en el choque. Sin embargo, señaló que tanto las medidas cautelares como el cobro de la indemnización serán apeladas. En tanto, durante los seis meses que el juez de control fijó para la investigación complementaria, la defensa de Carlos Alfredo N aportará datos para demostrar la forma en la que opera actualmente el sistema de transporte. "Ya no va a dejar lugar a dudas y van a entender cómo funciona realmente el Sistema de Transporte Colectivo y por qué estamos diciendo que el problema técnico permitió que esas circunstancias se dieran, porque no había elementos de seguridad", apuntó Fabián Hidalgo. Paralelamente, Cristopher Estupiñán, abogado de Yaretzi Hernández, joven de 18 años que falleció en el accidente, denunció distintas irregularidades en el proceso que se lleva en contra del conductor del metro y aseguró sus clientes no presentaron cargos contra Carlos Alfredo N. La Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) capitalina, por su parte, informó que Carlos Alfredo N fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, durante la continuación de la audiencia inicial que se realizó este 2 de febrero. El 27 de enero pasado, la FGJCDMX determinó que el accidente que provocó un saldo de 106 personas heridas y la muerte de Yaretzi Hernández, se debió a la quema intencional de cables y a la probable negligencia del conductor. Por esa razón, la institución detuvo a Carlos Alfredo N, conductor del tren que chocó el pasado 7 de enero entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3. El sujeto fue acusado de los delitos de homicidio y lesiones en el grado culposo.Si el operador hubiera respetado la medida de no exceder los 35 kilómetros por hora, hubiese tenido tiempo para maniobrar y evitar el accidente, según las autoridades.

