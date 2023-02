https://sputniknews.lat/20230203/hay-un-poco-de-verdad-la-otan-podria-reconocer-la-recuperacion-de-los-territorios-rusos-1135358039.html

"Hay un poco de verdad": la OTAN podría reconocer la recuperación de los territorios rusos

La información del periódico 'NZZ' sobre la propuesta para Rusia y Ucrania del jefe de la CIA, donde el régimen de Kiev tenía que aceptar la pérdida de los... 03.02.2023, Sputnik Mundo

El 1 de febrero, un artículo de Neue Zürcher Zeitung (NZZ) reveló que el director de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA), William Burns, por encargo del presidente de EEUU, Joe Biden, había propuesto a las autoridades de Kiev que a cambio de un acuerdo de paz aceptaran los resultados de los referéndums en Donbás y las provincias de Jersón y Zaporozhie, en los que una mayoría abrumadora de residentes votó a favor de la incorporación a Rusia.Sin embargo, ambas partes se negaron. De acuerdo con la publicación, Ucrania no iba a considerar tal opción, mientras que Rusia está convencida de que cumplirá plenamente sus objetivos. El fracaso de la propuesta, continúa el periódico, fue el motivo por el que Biden decidió suministrar a Ucrania tanques Abrams.Otra publicación estadounidense, Newsweek, cita al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Davitt, quien afirma que el artículo del NZZ "no es exacto". El 3 de febrero, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también rechazó la información de que Rusia había recibido tal oferta.Entretanto, Súzdaltsev opina que "hay un poco de verdad" en esa información y "hay tales opiniones en la comunidad de expertos, no solo en los EEUU, sino también en el Reino Unido y otros países de la OTAN". Para el politólogo, Occidente se encuentra en un callejón sin salida. Se hizo evidente que la OTAN no posee oportunidades de entregar a Ucrania algún tipo de superarma que permitiera a los ucranianos realizar sus planes en Jersón, Zaporozhie, Donbás o en Crimea. "Así que hay un cierto estancamiento", subrayó el experto.Añadió que Ucrania carece ahora de blindados listos para el combate, lo que provoca el "pánico" en Occidente, y en estos casos, surgen grupos en las sedes, en los think tanks, que ofrecen diferentes opciones. Por este motivo, en su opinión, también ha surgido una opción en la que se ha propuesto poner fin al conflicto y reconocer los resultados de los referéndums. "Creo que esto se está debatiendo en Occidente, pero se está debatiendo en un formato muy profundo y secreto", señaló Súzdaltsev.Destacó que tal propuesta no le conviene ni a Kiev ni a Moscú. Hace hincapié en que Ucrania no solo espera alcanzar las fronteras de 1991 con la ayuda de Occidente, sino también apoderarse de algo más. El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. La Cancillería rusa advirtió que los países de la OTAN estaban "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania.El 2 de febrero, Putin afirmó que el nazismo en su forma moderna representa una amenaza para Rusia, que una vez más tiene que luchar contra el Occidente colectivo. El mandatario subrayó que una guerra moderna contra Rusia tendría un carácter distinto.

