"Mi renuncia no está en juego": Boluarte reitera que no cederá al chantaje de "grupos minoritarios"

"Mi renuncia no está en juego": Boluarte reitera que no cederá al chantaje de "grupos minoritarios"

La presidenta interina del Perú, Dina Boluarte, aseveró que no va a ceder al que considera un chantaje de grupos minoritarios, en referencia a los... 03.02.2023

américa latina

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

pedro castillo

congreso de perú

defensoría del pueblo del perú

dina boluarte

Durante un evento oficial en la ciudad de Piura, aseveró que no valora la posibilidad de separarse del cargo, una de las demandas de las protestas, además de la disolución del Congreso, adelantar elecciones y conformar una asamblea constituyente para renovar la carta magna."Nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político, anárquico, que quiere llevar al país al desorden y la crisis", sostuvo.Desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso determinó la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, el Perú atraviesa una crisis política por el descontento masivo de miles de ciudadanos contra la situación, lo que además de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad ha producido al menos 58 víctimas mortales, una de ellas policía, de acuerdo con el recuento que actualiza cada día la Defensoría del Pueblo.En su discurso, Boluarte calificó de "violentistas" a los manifestantes y les pidió priorizar el diálogo para construir paz en Perú."Poner fin a esta crisis política parte también de que aquellos grupos minoritarios que están generando la violencia y el caos reflexionen y apuesten por trabajar con un país unido y en paz", subrayó.Acerca de un adelanto de elecciones que pondría fin a su mandato de manera institucional, Boluarte dijo que el poder legislativo cuenta ya con una iniciativa enviada por ella en ese sentido."Solamente pedirles que respondan con altura a las necesidades que el pueblo está pidiendo: adelanto de elecciones y nos vamos todos", apuntó. Su proyecto, especificó, contemplaría elecciones para octubre de 2023.Las declaraciones de Boluarte de que no se separará del cargo por presión ciudadana llegan cinco días después de que el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) diera a conocer que de acuerdo con un análisis suyo el 76% de los habitantes del país andino desaprueba su gestión.

