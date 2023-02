https://sputniknews.lat/20230203/ministro-uruguayo-cree-que-no-habra-confrontacion-social-por-reforma-jubilatoria-1135388767.html

Ministro uruguayo cree que no habrá confrontación social por reforma jubilatoria

Ministro uruguayo cree que no habrá confrontación social por reforma jubilatoria

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Uruguay espera que no haya confrontación social por la reforma jubilatoria que impulsa, tal como ha ocurrido en otros... 03.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-03T23:16+0000

2023-02-03T23:16+0000

2023-02-03T23:16+0000

américa latina

uruguay

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/03/1135388309_0:0:401:225_1920x0_80_0_0_6ba11f17baa648fda9b0616c4662e0b6.jpg

"Tengo expectativa de que va a ser un nivel de críticas y de protestas que no va a ser de confrontación. Va a haber diferencias, pero por una razón además adicional, es que el (opositor) Frente Amplio (izquierda), que quiere ganar la elección en la próxima, sabe que esto hay que hacerlo y sabe que hay que hacer algo muy parecido", dijo el funcionario. El presidente de la central sindical única Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo el 31 de enero a la emisora local Radio M24 que preparan un año de movilizaciones ante un "gobierno que es de los malla oro". Asimismo, indicó que uno de los puntos de las movilizaciones será la reforma jubilatoria, con la cual la edad mínima para la jubilación pasaría de 60 a 65 años. El 15 de noviembre, el Pit-Cnt ya organizó una protesta contra esta iniciativa bajo la consigna "Que no te roben el futuro". El Pit-Cnt y el Frente Amplio afirmaron que rechazan "enfáticamente" la propuesta de reforma jubilatoria impulsada por la administración del presidente Luis Lacalle Pou, por exigir mayor cantidad de años de aporte y rebajar las jubilaciones entre un 10 y un 38 por ciento. Por su parte, el 23 de noviembre, el Ejecutivo divulgó un comunicado en el que explica que con la reforma de la seguridad social que impulsa, la jubilación "crece entre un 18 y un 20%". — ¿Qué logros destacaría de su gestión en el Ministerio de Trabajo? — Hay varias cosas. Sin duda que la que primero viene a la mente es el conjunto de respuestas que dimos desde el Ministerio a los trabajadores en la pandemia (de COVID-19). Creo que dimos respuestas que fueron valoradas tanto por trabajadores como empleadores, se destaca el seguro de paro parcial, fue una medida que no existía y que fue útil para miles de trabajadores, los subsidios que se le dieron a las empresas para reincorporar a trabajadores. Una medida que fue muy útil para los trabajadores fue establecer que todo trabajador que tenía que 'encuarentenarse', estuviera enfermo o no, se podía amparar en el subsidio por enfermedad. La red de protección que pusimos a andar con respecto a los trabajadores es una de las cosas que uno destaca. Luego, sin dudas el esfuerzo por demostrar que este gobierno actuaba con ecuanimidad en las relaciones laborales, nadie puede decir que un sindicato o una empresa no ha tenido espacios para ser recibidos por el ministerio, buscar caminos de resolución de los conflictos, en eso sentimos que cumplimos un papel que permite a todas las partes un lugar de confiabilidad. El Ministerio siempre ha tenido las puertas abiertas. Después de la pandemia, cuando uno mira los datos del 2022, el empleo muestra indicadores mejores que el año previo a la pandemia, no solo remontamos a niveles pre pandemia sino que tenemos cifras que están mejor que en 2019. En salarios, que fue una caída aceptada, de alguna manera era inevitable en 2020, hubo un acuerdo donde se estableció que si la economía caía, como lo hizo, iba a haber una repercusión en el poder adquisitivo en el salario, el 2022 iba a ser el primer año de recuperación y efectivamente lo fue. Los datos indican que el salario creció por encima de la inflación, no está en el nivel del 2019 pero estamos caminando hacia el cumplimiento del compromiso. El otro también relevante es haber puesto arriba de la mesa la reforma de la seguridad social y, con media sanción, esperamos que se convierta en ley en los primeros meses del año. En protección de los trabajadores, uno fue el aumento de las inspecciones, que fueron mucho más que en 2019, eso habla de mayor cantidad de empresas inspeccionadas, una reducción importante de los accidentes de trabajo y una caída de la informalidad. Tenemos un mayor número de trabajadores con protección social. En 2022 cerró con 20 y poquito cuando las cifras pre pandemia eran de 24 y 25, tenemos cuatro puntos menos de informalidad, es decir cuatro por ciento de trabajadores más protegidos. — Usted mencionaba una "ecuanimidad" por parte del ministerio. Distintos dirigentes sociales y legisladores del Frente Amplio dicen que el gobierno beneficia a los empresarios. ¿Qué piensa sobre este planteo? — Yo no estoy de acuerdo. Hay que distinguir dos niveles. Lo específicamente que tiene que ver con la gestión del Ministerio de Trabajo. Las relaciones con el Pit-Cnt y con la cúpula y sindicatos, no pasa ni una semana que no haya un sindicato en el despacho con el ministro, tenemos una postura totalmente abierta y el Pit-Cnt lo sabe. El péndulo en los años anteriores estaba volcado para el lado de los sindicatos en los gobiernos del Frente Amplio, nosotros lo pusimos en el medio, no para el otro lado, es lo que hemos cumplido. Las cámaras empresariales son testigo de que nosotros siempre actuamos con un sistema de ecuanimidad. A nivel nacional. El argumento que hay es que se favorece al sector productivo, bueno, creo que es claro que para crecer y generar empleos se necesita que crezca la economía. — ¿Está diciendo que no está mal que se beneficie a las empresas? — No está mal ser justos. El tema es un crecimiento con equidad. Este gobierno quiere crecimiento con equidad por eso se dijo en el último consejo de ministros que las prioridades del 2023 es el crecimiento del empleo, recuperación salarial, reducción de la pobreza. Es claro que el foco está puesto en los trabajadores y en los más vulnerables. La prioridad de la rendición de cuentas del 2021 fue asentamientos, primera infancia, empleo para los más vulnerables, allí se puso la plata, eso habla de un modelo donde se apoya a los más vulnerables. Cuando se dice que este es un gobierno de la derecha, de los 'malla oro', es injusto, no es lo que está ocurriendo. Es un gobierno con preocupaciones sociales, tenemos un nivel de gasto importante social que ha venido creciendo, que en la pandemia se desplegó con mayor potencia pero luego también sigue funcionando, hoy tenemos subsidiado el supergas para 110.000 hogares, hay medidas, con una mirada puesta en los más débiles. — La senadora blanca Graciela Bianchi dice que el Pit-Cnt y el Frente Amplio son lo mismo. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Cómo definiría la relación que tiene el Pit-Cnt con el Gobierno? — La relación es muy fluida. Es muy cordial, es de diálogo abierto y teléfono disponible independientemente que tenemos conciencia de que el Pit-Cnt tiene un posicionamiento ideológico y político contrario al gobierno. Eso es una realidad, en estos días pensaba que en realidad la conflictividad que se vivió en 2022, que fue más elevada que en los años anteriores, si uno distingue cuáles fueron las medidas de conflicto de carácter político contra medidas de gobierno y separas esas medidas de las que refieren a conflictos específicos, por salarios, convenios laborales, la conflictividad laboral fue mucho más baja, lo que pasa es que el Pit-Cnt tiene un posicionamiento político que está muy cerca de la oposición partidaria del Frente Amplio. — ¿Está diciendo que son la misma cosa? — No, no son la misma cosa, pero tienen un vínculo explícito. No es casual que el presidente del Frente Amplio haya sido el presidente del Pit-Cnt hasta hace un año y medio. Los vínculos son notorios y nadie podría con honestidad negarlo. Sería tapar el cielo con los dedos. — Desde el Instituto Cuesta Duarte se sostiene que el poder de compra sigue siendo más bajo que en 2019. Sin embargo, ha afirmado que el gobierno cumplió el compromiso de "comenzar" la recuperación salarial por diferencia mayor a un punto entre inflación y salarios. ¿Cómo puede existir esta diferencia de visiones? — Yo creo que ellos, si se los consulta hoy, deben admitir que en 2022 se produjo una recuperación promedio del salario. Eso es un tema matemático. El índice medio de salarios creció más que la inflación. Que esa recuperación no alcanza para volver a 2019, lo dicen ellos y yo también, está en proceso, también digo que es heterogénea, es decir que hay sectores de actividad que han aumentado el salario real, hay varios sectores, pero son un porcentajes de los trabajadores, no son la mayoría. La mayoría está en los que tuvieron una caída del salario real. En un diálogo con el Cuesta Duarte seguramente en estas cosas coincidimos. Ellos pueden decir que no les parece bien que haya sido así, pues puede ser. Creo que en el momento de la pandemia tomamos la decisión que no se podía al mismo tiempo mantener el salario y el empleo, apostamos por sostener el empleo y de hecho el gasto de subsidios fue monumental como debía serlo. Yo no creo que tengamos diferencias sobre los datos, sobre la interpretación si puede haber diferencias. — Ayer quedó conformada la comisión especial de la Cámara de Representantes que analizará la reforma jubilatoria. Al parlamento asistirán jerarcas del Poder Ejecutivo el martes que viene. ¿Cuándo espera el Poder Ejecutivo que sea aprobada la reforma jubilatoria? — Está en manos del parlamento, no le podemos imponer un plazo porque los legisladores toman las decisiones. La opinión de la coalición es que hay que actuar con la mayor celeridad posible porque es un tema muy relevante y obviamente cuanto antes se pueda votar, mejor. Empieza la semana que viene, el martes 7 estamos convocados al parlamento y esa es la primera comparecencia del Ejecutivo. Yo espero que en un par de meses se pueda alcanzar la votación y de ese modo, habrá algún ajuste para que vuelva al Senado, pero ya estará sobre el final del debate. — El tema de una reforma jubilatoria siempre genera polémica en los países latinoamericanos. En muchos ha producido protestas. ¿El gobierno teme que el nivel de conflictividad social y protestas aumente si se aprueba la reforma jubilatoria? — Opiniones contrarias hay y las va a haber y hubo algunas manifestaciones del Pit-Cnt. Puede ser que sigan habiéndolas. Creo que la propuesta es una reforma muy equilibrada, muy a la uruguaya, no a las corridas, los impactos de la reforma son graduales, responde a la realidad demográfica del país. Es de equidad porque el sistema incorpora un componente de solidaridad que implica que las jubilaciones más bajas van a tener un complemento solidario que va a determinar que cuando esté en pleno funcionamiento, que va a empezar en los menores de 50 años de hoy, lo que va a hacer el complemento solidario es que las jubilaciones más bajas sean mejor que las de ahora. El otro componente de equidad es que se construyó un camino de equiparación de los subsistemas. Eso es de justicia, estamos hablando de un régimen de seguridad social que busca dar respuestas equilibradas. — ¿Entonces no teme que el conflicto social no va a ser similar al que ha ocurrido en la región en estos casos? — Tengo expectativa de que va a ser un nivel de críticas y de protestas que no va a ser de confrontación. Va a haber diferencias, pero por una razón además adicional es que el Frente Amplio, que quiere ganar la elección en la próxima, sabe que esto hay que hacerlo y sabe que hay que hacer algo muy parecido. Ellos no han dicho qué harían, eso es uno de los grandes problemas. Si esta reforma se frustrara, y les toca ganar, van a tener un gran problema si se oponen a esta reforma y después tienen que hacer una parecida. Entonces no es un buen negocio para ellos de que esto llegue a un punto que no pueda prosperar. Lo que reclamo al Frente Amplio es que si aspira a gobernar, no debería quedarse solo en la crítica sino tendría que decir qué harían ellos. Uno siente que del otro lado es la cómoda, porque están en la oposición, no tienen que hacerse cargo del cambio, y si ganan, se favorecen del trabajo que hacemos nosotros. — Mientras desde el Gobierno se dice que la reforma jubilatoria no implicará un descenso en las jubilaciones, el FA y el Pit-Cnt advierten que se tendrá que trabajar más años por menos plata. ¿Cómo puede existir esta diferencia de criterios tan grande? — Lo que hacen ellos es cobrarnos dos veces la extensión de la edad de retiro y además dicen que vamos a ganar menos. Con el retiro a los 65, la gente va a ganar igual o más. Con respecto a hoy, si la gente se queda trabajando hasta los 65, es un cálculo en donde se extiende la edad de retiro, eso es cierto, pero no es cierto que vamos a ganar menos. Tenemos la certeza de que el 40 por ciento de las jubilaciones más bajas van a ganar más y los sectores del medio al menos van a ganar igual y los sectores altos, como van a tener más años de aporte, van a ganar más. — El exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, utilizó el sistema de cámaras para rastrear los movimientos del presidente del Pit-Cnt en las horas previas a su accidente en Punta Carretas. ¿Qué piensa sobre esto? — Astesiano está preso y obviamente todo el peso de la justicia tiene que caer de la manera que corresponda. En ese sentido, el gobierno ha actuado con total claridad. Se han descubierto dos cosas: una es la tramitación de pasaportes, que en realidad esa organización delictiva funcionó desde el 2013 y de la cual este señor participó en los últimos dos años y la gran mayoría de los pasaportes falsos se produjeron en los gobiernos del Frente Amplio. Acá es como si todo hubiera sido Astesiano y no es así. El elemento que realmente me llama la atención es la cantidad de informaciones que son filtradas cuando se suponen que son confidencial, pero que, sin embargo, de manera gradual y por cuenta gotas y hasta con mucha inteligencia, salen. Una cosa es que el periodista tenga derecho a cuidar las fuentes y otra cosa es que la vaya administrando políticamente, creo que acá hay una administración política de la información. El que consigue los datos… — Usted dice que hay una administración política. ¿A quién cree que beneficia? — A la oposición. Acá hay una jugada política. Más allá de eso, las actuaciones de Astesiano hay que rechazarlas. No puede ocurrir en un Estado de derecho que un funcionario público acceda a información sobre la vida personal de una persona. Me parece lamentable lo que ocurrió en el caso de Abdala como que en otros casos. Que este hombre haya solicitado datos y filmaciones, me parece de terror. Pero ahí no hay responsabilidad del gobierno. Lo que prueba es que este señor se arrogaba potestades que no tenía y que las ejerció de manera absolutamente condenable. — ¿Usted está diciendo que existen algunos periodistas que están usando el caso Astesiano para beneficiar directamente al Frente Amplio? — No, digo que hay alguien que está filtrando la información, no sé quién, que actúa en algún aparato del Estado, que está cometiendo un delito, porque trafica información reservada y que suministra a algunos periodistas. Lo hace de una manera gradual, no está entregando toda la información. Eso rompe los ojos. No quiero decir que haya periodistas responsables de eso. Los periodistas tienen que publicar la información en un Estado de derecho. — ¿Cree que el caso Astesiano puede influir en las próximas elecciones? — Es muy difícil saberlo, sin duda que la ciudadanía es la que termina juzgando. Creo que el gobierno ha demostrado estar tan abierto que estos temas fluyen permanentemente y demuestra que Astesiano era un personaje increíblemente nefasto y que hubo un error en tenerlo donde estaba, pero que hasta el momento ninguna de las actuaciones delictivas o irregulares de Astesiano estuvieran acordadas o subordinadas con el Gobierno. El Gobierno se para para las elecciones con resultados positivos, crecimiento de la economía, captación de inversiones, una democracia que es valorada como de las mejores, una gestión de la pandemia vista como una de las mejores, creo que vamos a llegar con una situación de empleo y salario creciente y además con una reducción de la pobreza. — ¿Y cuáles son los desafíos? — El desafío del gobierno es que tiene que proyectar la coalición qué más hay que hacer. Espero que termine este período con una reforma de la seguridad social y de la educación aprobada y con un proceso de reforma del estado. Tenemos que seguir buscando cuáles son los objetivos para el próximo periodo. — ¿Cuál será la estrategia del Partido Independiente de cara a las elecciones? ¿Seguirá con la coalición o intentará tener un camino propio? — Somos hoy parte de este gobierno, estamos participando de manera directa e intensa. Somos la parte izquierda de la coalición. Somos un partido socialdemócrata. Si el partido no hubiera estado dentro de la coalición, la coalición hubiera estado más a la derecha. Queremos fortalecer esa imagen. Nuestros planteos están orientados a ratificar la continuidad de un acuerdo de coalición para llevar adelante iniciativas para la equidad, oportunidad y justicia social para todos los uruguayos. — ¿Podría volver a ser candidato? R: Puede ser. El partido eso todavía no lo ha definido, pero está dentro de las posibilidades reales de que sea así.

https://sputniknews.lat/20221230/la-reforma-jubilatoria-en-uruguay-es-un-retroceso-en-la-proteccion-social-1134154354.html

https://sputniknews.lat/20230113/un-ministro-uruguayo-nadie-esta-libre-de-tener-un-delincuente-en-su-gobierno-1134628611.html

https://sputniknews.lat/20220707/paro-nacional-en-uruguay-denuncio-que-el-pais-atraviesa-una-crisis-de-desigualdad-1127937232.html

https://sputniknews.lat/20221222/que-pasara-en-el-2023-con-las-economias-de-america-latina-1133843963.html

https://sputniknews.lat/20220328/referendum-en-uruguay-triunfo-pirrico-del-gobierno-1123691739.html

https://sputniknews.lat/20220301/uruguay-atribuye-suba-de-combustibles-a-conflicto-en-ucrania-1122467620.html

https://sputniknews.lat/20220211/polemica-en-uruguay-por-ministro-que-utiliza-auto-decomisado-a-narcotraficante-1121579251.html

https://sputniknews.lat/20220923/el-proyecto-de-reforma-educativa-en-uruguay-desata-el-debate-y-muchas-dudas-1130806923.html

https://sputniknews.lat/20230202/uruguay-apuesta-a-ser-un-ejemplo-de-energia-renovable-en-america-latina-1135325623.html

https://sputniknews.lat/20230125/lacalle-pou-uruguay-pertenece-al-mercosur-pero-desea-un-bloque-moderno-flexible-abierto-al-mundo-1135039718.html

https://sputniknews.lat/20230124/uruguay-plantea-un-dilema-a-brasil-en-el-mercosur-negociar-o-ir-con-argentina-1135004616.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

uruguay, política