París tiene una nueva excusa para vetar el acuerdo UE-Mercosur "en su estado actual"



Francia todavía no ha decidido sobre la ratificación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, afirmó el ministro francés de Agricultura, Marc Fesneau."Requerimos de acuerdos comerciales justos", declaró Fesneau durante un congreso de productores de carne de vacuno en Francia, citado en un reporte de RFI.Los agricultores franceses, pero también los ganaderos del país, temen que el mercado europeo sea invadido por productos agrícolas sudamericanos que no cumplen los criterios vigentes en Europa. Un ejemplo puede ser que, a diferencia de la Unión Europea, Brasil no ha prohibido los antibióticos activadores del crecimiento en su alimentación animal.También, durante el congreso se hizo referencia al acuerdo de libre comercio concluido en 2019 entre la UE y los cuatro miembros del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), tras más de 20 años de negociaciones. Según las autoridades francesas, los países del Mercosur exportaron a la Unión Europea casi 200.000 toneladas de carne bovina al año, entre 2011 y 2019. Y, se prevé que el proyecto de convenio provea 99.000 toneladas más desde el Mercosur.En el pasado, el texto no fue ratificado debido a las reticencias en Europa sobre la política ambiental del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.

