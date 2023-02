https://sputniknews.lat/20230203/resistira-suramerica-la-presion-de-occidente-contra-su-neutralidad-en-ucrania-1135376910.html

¿Resistirá Suramérica la presión de Occidente contra su neutralidad en Ucrania?

El resultado de la visita del Canciller alemán, Olaf Scholz, a Brasil no cumplió plenamente sus expectativas. Scholz se encontró con la firme negativa del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a suministrar armas a Ucrania. Aún más, el mandatario brasileño ofreció un tipo diferente de apoyo proponiendo crear un "foro de paz para mediar en una situación de extrema atención como esta de Ucrania", lo que contradice la política de suministro de armas impulsada por los aliados de la OTAN.Unos días antes, el canciller alemán había estado en Buenos Aires, donde también recibió el rechazo a proporcionar equipo militar a Ucrania por parte de su homólogo argentino. Alberto Fernández manifestó que Argentina y América Latina no piensan enviar armas a Ucrania "ni a ningún otro lugar de conflicto". El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció en contra del envío de armas a Ucrania y aboga por la neutralidad de los países que no están involucrados en el conflicto y criticó que Alemania haya autorizado el envío de tanques Leopard 2, lo cual consideró que afectará principalmente a los alemanes.Hay que añadir que el 20 de septiembre de 2022 el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado para la paz entre Rusia y Ucrania. Más tarde, el 24 de enero de este año el mandatario reveló que EEUU trató de negociar con su Gobierno la entrega de armas rusas adquiridas previamente con el fin de enviarlas a Ucrania. "En alguna conversación con la señora Richardson [la jefa del Comando Sur de Estados Unidos] y otras personas de Estados Unidos, ellos me pidieron que (...) se lo entregásemos para dárselo a Ucrania, y les dije que la Constitución colombiana tiene por mandato la paz", expresó Petro. Agregó que ningún arma rusa que esté en Colombia va a ser usada en Ucrania.Sin embargo, de acuerdo con el catedrático de Relaciones Internacionales de la UERJ, Paulo Velasco, no todos los países latinoamericanos comparten la misma postura sobre el conflicto ucraniano, por ejemplo la posición de Chile es completamente diferente a la de Brasil, aunque ambos Gobiernos son de izquierda."[El presidente chileno, Gabriel] Boric se permite críticas mucho más fuertes contra Rusia, siguiendo más ampliamente las posiciones de Occidente", comentó el catedrático de la UERJ.En su opinión, a pesar del caso chileno, la postura de Brasil ante el conflicto puede servir de guía y ejemplo para otros países de la región y Argentina tiene que tratar de mantener la misma postura de ponderación y equidistancia. Al mismo tiempo, recuerda que la posición de neutralidad respecto a los conflictos internacionales no es una característica de la tradición diplomática argentina.¿Una postura suramericana unida?La posición de neutralidad de los países de la región es mal percibida por los socios occidentales, que deberían presionar para cambiarla, así lo apunta la investigadora postdoctoral de la Escuela de Mando y Estado Mayor del Ejército (ECEME), Isabela Gama.En este escenario los países suramericanos podrían defender sus posiciones con mayor eficacia si se unieran. Sin embargo, la región carece de un mecanismo creíble de diálogo regional sobre cuestiones de seguridad internacional, lo que obstaculiza la situación. Velasco también comparte tal opinión, indicando que el Grupo de Trabajo en Defensa de PROSUR, una iniciativa creada para sustituir a UNASUR, que los Gobiernos de derecha percibieron como un espacio ideológicamente contaminado". Afirma que el mecanismo se reúne con poca frecuencia, tiene "poca capacidad de acción efectiva" y no ha cumplido su función de sustituir al Consejo de Defensa de UNASUR, que "tenía una estabilidad institucional considerable".La región aún podía apoyarse en mecanismos continentales, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el Consejo Interamericano de Defensa en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero "el problema es que EEUU se sienta a la cabeza de la mesa, lo que crea vergüenza para las partes", consideró el experto.En este caso, los países suramericanos podrían utilizar Mercosur, que "llega a toda Suramérica tanto en miembros socios como en miembros asociados" como plataforma para debatir cuestiones de seguridad internacional. La contínua expansión del Mercosur, la convierte en "un espacio adecuado para debatir cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa regionales, como los delitos transnacionales, la cooperación policial, la migración y el control de fronteras", pronosticó el catedrático de la UERJ.Aunque Mercosur ofrece una solución temporal, Velasco cree que lo ideal sería retomar el diálogo en mecanismos más consistentes, como el Consejo de Defensa de UNASUR."El problema es que no será tan sencillo rescatar a UNASUR", declaró. "Tendremos que negociar un nuevo tratado constitutivo (...) y reconocer que lanzar una organización internacional no es algo trivial".

