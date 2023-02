https://sputniknews.lat/20230203/un-ministro-uruguayo-defiende-que-su-gestion-es-ecuanime-con-empresarios-y-trabajadores-1135379056.html

Un ministro uruguayo defiende que su gestión es "ecuánime" con empresarios y trabajadores

Un ministro uruguayo defiende que su gestión es "ecuánime" con empresarios y trabajadores

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno uruguayo tiene una postura "ecuánime" con los empresarios y con los sindicatos, por lo que es "injusto" decir que esta es... 03.02.2023, Sputnik Mundo

El ministro afirmó que es "injusto" cuando sindicatos o dirigentes opositores señalan que es un "gobierno de los empresarios", y reivindicó una serie de inversiones sociales. "Cuando se dice que este es un gobierno de la derecha, de los malla oro, es injusto, no es lo que está ocurriendo. Es un gobierno con preocupaciones sociales, tenemos un nivel de gasto importante social que ha venido creciendo, que en la pandemia se desplegó con mayor potencia pero luego también sigue funcionando, hoy tenemos subsidiado el supergas para 110.000 hogares, hay medidas, con una mirada puesta en los más débiles", agregó. Marcelo Abdala, presidente de la central única de trabajadores de Uruguay (PIT-CNT), comunicó el 31 de enero a la Radio M24 que se está preparando un año de movilizaciones ante un "Gobierno que es de los malla oro". Abdala aseguró que "la gente no llega a fin de mes" y que existe un "ajuste que se descolgó sobre la espalda de la inmensa mayoría de los uruguayos". Según un estudio del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, realizado el 10 de noviembre, el deterioro de poder de compra "lleva acumulándose 31 meses" y aunque a finales de 2024 alcance el nivel anterior a la pandemia de covid-19, serán cuatro años de pérdida acumulada del "bienestar económico de los asalariados". Mientras que el Cuesta Duarte calcula que el salario real medio se deterioró 3,5% con relación a 2019, desde el Gobierno se afirma que se está cumpliendo con el compromiso de comenzar la recuperación salarial a partir de 2022, pues la inflación cerró en 8,3% y el Índice Medio de Salarios en 9,6%. "Postura abierta" Por otro lado, Mieres aseguró que el Ministerio tiene una "postura totalmente abierta" con la central única sindical PIT-CNT. "El péndulo en los años anteriores estaba volcado para el lado de los sindicatos en los gobiernos del Frente Amplio [izquierda, 2005-2020], nosotros lo pusimos en el medio, no para el otro lado, es lo que hemos cumplido. Las cámaras empresariales son testigo de que nosotros siempre actuamos con un sistema de ecuanimidad. A nivel nacional, el argumento que hay es que se favorece al sector productivo, bueno, creo que es claro que para crecer y generar empleos se necesita que crezca la economía", reflexionó. Afirmó que lo importante es hacer un "crecimiento con equidad" e indicó que las prioridades del gobierno para este año es el crecimiento del empleo, la recuperación salarial y la reducción de la pobreza. A fines de septiembre del 2022, el Instituto Nacional de Estadística publicó un informe con datos sobre pobreza e indigencia en Uruguay para el primer semestre de 2022, en el que se señala que la pobreza en personas se ubicó en 10,7%, lo que significa dos puntos porcentuales al registrado en 2019, antes de la pandemia; en números, 380.000 uruguayos no alcanzan a reunir los ingresos necesarios para cubrir una canasta promedio de alimentos. Además, el informe indicó que "la población comprendida entre los tramos de menores de 6 años, de 6 a 12 años y de 13 a 17 años es donde se registra la mayor incidencia de la pobreza"."Vínculo explícito" con partido opositorPIT-CNT tiene un "vínculo" explícito con el opositor Frente Amplio y negarlo sería "tapar el cielo con los dedos", apuntó Mieres.Añadió que la relación con la central de trabajadores es "muy fluida y cordial", a pesar de que "el PIT-CNT tiene un posicionamiento ideológico y político contrario al gobierno"."Si uno distingue cuáles fueron las medidas de conflicto en 2022 de carácter político contra medidas de gobierno y separas esas medidas de las que refieren a conflictos específicos, por salarios, convenios laborales, la conflictividad laboral fue mucho más baja... Lo que pasa es que el PIT-CNT tiene un posicionamiento político que está muy cerca de la oposición partidaria del Frente Amplio", agregó.

