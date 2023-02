https://sputniknews.lat/20230204/la-empresa-alemana-bmw-perfila-la-produccion-de-vehiculos-totalmente-electricos-en-mexico-1135394038.html

La empresa alemana BMW perfila la producción de vehículos totalmente eléctricos en México

BMW construirá en San Luis Potosí una plataforma para el armado de autos totalmente eléctricos, así como un nuevo centro de producción de baterías para este tipo de modelos, con un monto de inversión de 800 millones de euros. En un evento en el que participó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el director ejecutivo de la planta, Harald Gottsche, anunció estos nuevos planes de trabajo, la contratación de 500 personas más y la producción diaria de 550 automóviles."Hoy me enorgullece anunciar que estamos dando los siguientes pasos en nuestra aceleración hacia la e-movilidad o la movilidad eléctrica. Primero, traeremos el Neue Klasse, que es nuestra futura generación de vehículos totalmente eléctricos a esta increíble planta aquí en México. dijo Milan Nedeljkovic, miembro del consejo de administración de BMW AG para producción."Incorporaremos a nuestra producción vehículos totalmente eléctricos, e incluiremos una nueva tecnología, el ensamble de baterías, todo esto a inicios de 2027", dijo Harald Gottsche, presidente y CEO de BMW GROUP. "Esto nos convierte en la primera automotriz premium en producir vehículos eléctricos y baterías en Latinoamérica".Gottsche sostuvo que México es un destino atractivo para la inversión alemana por su posición estratégica, su mano de obra altamente calificada y sus facilidades comerciales por los tratados de libre intercambio que ha firmado."Con gran orgullo puedo decir que cada BMW, Mini y Rolls-Royce cuenta con al menos un componente hecho en México", sostuvo el empresario europeo.Además, anunció planes de sustentabilidad, como la sustitución de gas natural por biometano para lograr que la planta sea neutral en la emisión de carbono. "México tiene un alto potencial para la energía renovable y el litio", destacó, además.Gottsche sostuvo que la presencia de BMW en San Luis Potosí ha generado cerca de 32.000 empleos directos e indirectos, por lo que agradeció a las autoridades mexicanas la cooperación.El empresario Milan Nedeljkovic, integrante del consejo administrativo de BMW, dijo que la firma alemana espera que la planta potosina transite hacia un modelo completamente eléctrico.En tanto, el presidente López Obrador consideró que se requiere del Estado para que el mercado sea regulado y la política cumpla con su responsabilidad social en la distribución de la riqueza."Pero también, no se puede distribuir lo que no se tiene; por eso hay que producir y hay que crear riquezas, y de ahí la importancia de impulsar la actividad productiva", apuntó el mandatario."Y, como ustedes saben, México tiene condiciones excepcionales para la inversión en el mundo, tiene muchas ventajas comparativas, por eso se está desarrollando la industria, está llegando la inversión extranjera, ya estamos con crecimiento económico, el año pasado 3% y esperamos que siga creciendo", abundó.

