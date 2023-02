https://sputniknews.lat/20230204/la-serie-del-caribe-regreso-a-venezuela-luego-de-casi-10-anos-1135392274.html

La Serie del Caribe regresó a Venezuela, luego de casi 10 años

La Serie del Caribe regresó a Venezuela, luego de casi 10 años

La 65 edición del tradicional torneo de béisbol vuelve a tierras venezolanas tras casi una década de ausencia. En el victorioso debut de los locales, el... 04.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-04T01:58+0000

2023-02-04T01:58+0000

2023-02-04T01:58+0000

américa latina

⚽ deportes

nicolás maduro

venezuela

béisbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/04/1135392089_0:194:2048:1346_1920x0_80_0_0_76c290a1da723a1cbe1c069d4315caa5.jpg

Venezuela vuelve a hospedar a los miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) para la disputa del torneo de béisbol más importante de la región, la Serie del Caribe, algo que no sucedía desde 2014, cuando los mexicanos Naranjeros de Hermosillo se alzaron como campeones.Cuando en 2019 Venezuela intentó organizar la contienda por última vez, la sede de la Serie del Caribe le fue arrebatada y trasladada a Panamá, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.La 65 Serie del Caribe se disputa desde el 2 hasta el 10 de febrero, con ocho equipos participantes, entre los cuales destaca el retorno de Cuba a la competencia y la invitación a Curazao.El torneo reúne a los equipos campeones de cada liga profesional de béisbol en representación de su país: Colombia (Vaqueros de Montería), Cuba (Agricultores de Oriente), México (Cañeros de los Mochis), Puerto Rico (Indios de Mayagüez), República Dominicana (Tigres del Licey), Panamá (Federales de Chiriquí), Venezuela (Leones del Caracas), y Curazao, que no cuenta con una liga profesional.El estadio principal es el Simón Bolívar en la capital venezolana, con capacidad para 38.000 aficionados y que albergará 21 de los 32 encuentros. La segunda sede es el Fórum de La Guaira, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas.En el juego entre Venezuela y Panamá, que terminó con victoria de los locales (5-2) en el estadio Simón Bolívar, el presidente Nicolás Maduro fue recibido por los espectadores con cánticos alusivos a su nombre.La Serie del Caribe cuenta con el retorno de Cuba a la competición. El equipo campeón de la edición 2015, no participa de la competencia desde 2020, cuando fue reemplazado por Colombia —a la postre campeón de aquella edición—, tras no obtener a tiempo visas para viajar a Puerto Rico, en medio de las tensiones entre La Habana y Washington, durante la administración de Donald Trump (2017-2021).

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, nicolás maduro, venezuela, béisbol