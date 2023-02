"No disparas, pero puedes matar a muchos": el peligro de los biolaboratorios de EEUU en Ucrania

"No hay que olvidar que existe un convenio internacional para evitar las armas biológicas, se creó en 1972 durante la Guerra Fría. Por lo tanto, si se habla de ello en el aspecto jurídico, en el derecho internacional o el derecho militar, es que existen armamentos biológicos que pueden ser de alto impacto [...] Por lo tanto, no es una hipótesis, no es una falacia, el concepto que a nivel histórico existe", sentenció.