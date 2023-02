https://sputniknews.lat/20230205/china-protesta-por-derribo-de-globo-y-se-reserva-su-derecho-a-responder-1135407795.html

China protesta por derribo de globo y acusa a EEUU de exagerar la situación

El Gobierno de la República Popular de China protestó por el derribo de un globo que sobrevoló territorio estadounidense y el cual, de acuerdo con Pekín, solo... 05.02.2023, Sputnik Mundo

A través de su Embajada en Estados Unidos, el Gobierno de Pekín manifestó su desacuerdo con el accionar de Washington y afirmó que el Gobierno de Joe Biden está "exagerando" la situación. Asimismo, acusó al país norteamericano de cometer "serias violaciones a las prácticas internacionales".En este sentido, China aseguró que en repetidas ocasiones pidió a EEUU atender el caso "de manera calmada, profesional y contenida", ya que el globo, usado para investigaciones meteorológicas, llegó a territorio estadounidense por causas de fuerza mayor.Por ello, Pekín advirtió que defenderá los derechos e intereses legítimos de la compañía involucrada y "se reserva el derecho a respuestas futuras, de ser necesario".Horas antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó que el tema del globo se use por algunos políticos y medios estadounidenses para "atacar y denigrar" a Pekín.El Gobierno chino insiste en que el globo derribado únicamente se usó para investigaciones meteorológicas y que llegó a territorio estadounidense por "causas de fuerza mayor".Pese a ello, el jefe del Pentágono, el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, informó tras el derribo que el globo estaba siendo usado por Pekín para vigilar sitios estratégicos de EEUU.Por su parte, el presidente Joe Biden declaró que desde el miércoles ordenó el ataque contra la aeronave, pero éste no se realizó hasta que no se tuviera la certeza de que no caería en zonas pobladas.

