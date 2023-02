https://sputniknews.lat/20230205/embajador-ruso-dinamarca-se-involucra-cada-vez-mas-en-el-conflicto-al-dar-apoyo-militar-a-kiev-1135411334.html

Embajador ruso: "Dinamarca se involucra cada vez más en el conflicto al dar apoyo militar a Kiev"

MOSCÚ (Sputnik) — Dinamarca se está implicando cada vez más en el conflicto armado de Ucrania, comunicó a Sputnik el embajador ruso en Copenhague, Vladímir... 05.02.2023, Sputnik Mundo

El diplomático constató que "con el nuevo Gobierno en Dinamarca, no cabe esperar cambios para mejor en el desarrollo de las relaciones bilaterales". "Van ampliando la ayuda militar al régimen de Kiev. Hace poco, decidieron enviar a Ucrania 19 obuses autopropulsados Caesar, de fabricación gala", alegó. El embajador ruso denunció también la presencia de mercenarios daneses en Ucrania. Para el embajador, "no hay base para diálogo, por no hablar de cooperación, ahora que Dinamarca apuesta por la derrota militar de Rusia". "Será posible hablar de una perspectiva de normalización de las relaciones bilaterales únicamente después de que Copenhague haya renunciado a una política y una actuación hostiles hacia Rusia", enfatizó.

