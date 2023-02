https://sputniknews.lat/20230205/joe-biden-no-escapa-de-las-criticas-por-el-manejo-del-globo-chino-1135428219.html

Joe Biden no escapa de las críticas por el manejo del globo chino

Joe Biden no escapa de las críticas por el manejo del globo chino

Congresistas republicanos criticaron la actuación del Gobierno de Estados Unidos ante la presencia de un globo enviado desde China y el cual, según el... 05.02.2023, Sputnik Mundo

El Pentágono confirmó este 4 de febrero el derribo del globo por órdenes directas de Biden, quien detalló a reporteros que desde el miércoles dio la orden de atacar la aeronave en cuanto estuviera en una zona donde no pudiera dañar a la población civil.Lo anterior derivó en varias críticas de congresistas republicanos, quienes consideraron que el Gobierno de Biden no habría actuado si el tema no hubiera sido expuesto por los medios.El senador texano Ted Cruz consideró que, si bien el presidente estadounidense tuvo el valor para atacar el globo, el permitir que este volara durante toda una semana sobre EEUU manda un mensaje de debilidad ante China.Por su parte, el congresista Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, coincidió con Ted Cruz y acusó a Biden de actuar únicamente porque el tema se volvió mediático.En tanto, en entrevista para ABC News, Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, adelantó que solicitó a las autoridades un reporte detallado del caso, así como de las medidas que se tomarán para evitar que se repita.Luego de que el Pentágono confirmó el derribo del globo, China protestó por esta acción y consideró que el Gobierno de EEUU actuó de manera exagerada ante la situación, pues se trataba de un globo civil que se usaba para investigaciones meteorológicas que ingresó a territorio estadounidense por "causas de fuerza mayor".

