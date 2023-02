https://sputniknews.lat/20230205/la-otan-no-tiene-en-la-agenda-debate-sobre-el-ingreso-de-ucrania-1135408993.html

La OTAN no tiene en la agenda debate sobre el ingreso de Ucrania

La OTAN no tiene en la agenda debate sobre el ingreso de Ucrania

El ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no está actualmente en la agenda de los países miembros, aseguró la portavoz del... 05.02.2023, Sputnik Mundo

En septiembre de 2022, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, solicitó de manera formal el ingreso de Kiev a la OTAN, una solicitud que hasta el momento no ha sido resuelta.En entrevista para el canal ruso RTVI, Legendre sostuvo que la petición "no está en la agenda ahora", ya que hay "una guerra en curso".En este mismo sentido se pronunció sobre la posibilidad de que Ucrania ingrese a la Unión Europea. Aunque reconoció que darle a Kiev el status de candidato es una clara señal de "apoyo político", pero la ruta para que Bruselas apruebe el ingreso puede tardar "más o menos".Sobre el involucramiento de Francia en el conflicto en Ucrania al decidir enviar armamento y municiones, la vocera de la Cancillería francesa dijo que esto no significa que Francia, Europa o la OTAN esté en guerra con Rusia."No estamos en guerra con Rusia. La OTAN tampoco está en guerra con Rusia. Ninguno de nuestros socios europeos y estadounidenses está en guerra con Rusia. El suministro de equipo a un estado en defensa propia, tal como establece el artículo 51 de la Carta de la ONU, no constituye una participación conjunta en las hostilidades", declaró Anne-Claire.

