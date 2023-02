https://sputniknews.lat/20230205/las-elecciones-locales-y-la-consulta-popular-en-ecuador-se-desarrollan-con-normalidad-1135428704.html

Las elecciones locales y la consulta popular en Ecuador se desarrollan con normalidad

Quito (Sputnik) — Las elecciones para autoridades locales y consulta popular en Ecuador se desarrollan este domingo 5 de febrero con normalidad y afluencia de...

"Hasta aquí, todo bien", dijo a Sputnik Carlos Lincango, de 77 años de edad, en las afueras del recinto electoral del Colegio 24 de Mayo, en el norte de Quito. Lincango es uno de los 13.450.047 electores habilitados para ejercer el voto esta jornada, en la cual se eligen 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes de igual número de cantones (municipalidades); 864 concejales urbanos y 444 consejos rurales, así como 4.109 miembros de las juntas parroquiales.Aunque el voto es opcional en Ecuador a partir de los 65 años de edad, Lincango señaló que le gusta participar porque quiere ver un cambio en su país.La jornada de votación para elegir autoridades locales y consulta popular en Ecuador se desarrolla con normalidad en Quito, con alta afluencia de votantes. La Unidad Educativa Fiscal San Francisco de Quito, ubicada en la avenida Naciones Unidas (norte de Quito) reporta gran afluencia de electores que acuden a votar este domingo en las elecciones para autoridades locales y consulta popular en Ecuador.La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, reportó que se instaló el 100% de las Juntas Receptoras del Voto y que a esta hora ya votó el 10% del total de los 13 millones de electores habilitados para sufragar.Entre los electores del Colegio 24 de Mayo, el joven Andrés Reyes acudió junto a su madre María Teresa Flores a ejercer su voto. Según Flores, todo está "tranquilo, sin ninguna novedad"; no obstante, mencionó que algunos partidos siguen haciendo campaña porque llegan a votar con sus equipos, lo que estaría violando el silencio electoral.Por su parte, Manuel Pozo declaró a Sputnik que todo está tranquilo y es rápido, con buena afluencia de votantes."No me demoré casi nada en votar", añadió. En su opinión, no es recomendable votar nulo. "Nosotros somos los que decidimos y los que hacemos el cambio", apuntó.Desde su puesto de trabajo como portero de un conjunto residencial, también en el norte de Quito, Carlos Vélez, de 40 años, aseveró a esta agencia que votará más tarde porque se encuentra en su jornada laboral.Aseguró que no dejará de ir porque el voto es obligatorio en el país a partir de los 18 años de edad."Si no fuera porque es obligatorio, no votaría; si no votas te multan", indicó a Sputnik. Además, resaltó que en el caso de las papeletas para la elección de dignidades va a anular todo y en el caso de la consulta popular de ocho preguntas sobre varios temas, propuesta por el Gobierno, votará a todo Sí.Los resultados comenzarán a ser publicados a partir de las 18:00 (23:00 GMT), una hora después del cierre de urnas, según adelantó el Consejo Nacional Electoral.Estas votaciones han sido consideradas las más violentas de Ecuador por los asesinatos de al menos cinco candidatos y los ataques contra otros 12.

