https://sputniknews.lat/20230205/moscu-responde-a-borrell-que-la-ue-mantiene-militares-en-ucrania-desde-hace-tiempo-1135415060.html

Moscú responde a Borrell que la UE mantiene militares en Ucrania desde hace tiempo

Moscú responde a Borrell que la UE mantiene militares en Ucrania desde hace tiempo

MOSCÚ (Sputnik) — La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que los militares de la Unión Europea (UE) operan en Ucrania desde... 05.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-05T12:00+0000

2023-02-05T12:00+0000

2023-02-05T12:16+0000

internacional

rusia

maría zajárova

josep borrell

ucrania

unión europea

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/05/1135414670_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_20d7818046cdf2984bf5c8c029f0c9cc.jpg

Rectificando al "jardinero Borrell", que es como le apoda desde que comparó a Europa con "un jardín" y al resto del mundo con "la jungla", Zajárova precisó que "los militares de países miembros de la UE fueron enviados a Ucrania hace tiempo". Borrell, en una entrevista con el diario El País, insistió en que la UE no es parte beligerante en el conflicto de Ucrania, a pesar de que proporciona armas a Kiev. La no beligerancia, según el diplomático europeo, significa la no participación directa en la guerra. "Seríamos beligerantes si enviáramos tropas, cosa que desde luego no está en la agenda, nunca lo ha estado", afirmó.

ucrania

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, maría zajárova, josep borrell, ucrania, unión europea, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto