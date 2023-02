https://sputniknews.lat/20230206/beyonce-se-convierte-en-la-artista-con-mas-premios-grammy-en-la-historia-1135432028.html

Beyoncé se convierte en la artista con más premios Grammy en la historia

La cantante estadounidense Beyoncé se coronó la noche de este 5 de febrero como la artista con el mayor número de premios Grammy ganados, al acumular 32... 06.02.2023, Sputnik Mundo

Beyoncé, junto a su esposo, el rapero Jay-Z, también se convierte en la artista con más nominaciones a los codiciados premios musicales con 88 (nueve de las cuales las obtuvo en la ceremonia 2023).La intérprete de Singles Ladies consiguió la marca luego de que su álbum Renaissance ganara en la categoría de mejor disco de baile o música electrónica. Minutos antes, la cantante obtuvo su Grammy 31 cuando Cuff It, desprendido de la producción mencionada, ganó en la categoría de mejor canción R&B.Antes de la transmisión de la ceremonia, Beyoncé recibió dos premios, uno en la categoría de mejor grabación electrónica con Break my soul y por mejor interpretación tradicional R&B por Plastic off the sofá, ambos del álbum Renaissance.La ceremonia de los premios Grammy aún continúa y Beyoncé todavía compite en tres categorías, por lo que esta misma noche podría superar su propia marca.

