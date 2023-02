https://sputniknews.lat/20230206/el-ejercito-britanico-ya-no-es-de-primera-clase-el-pais-se-queda-sin-dinero-para-defensa-1135453558.html

"El Ejército británico ya no es de primera clase": el país se queda sin dinero para defensa

Desde el Ministerio del Tesoro británico observan la falta de fondos para aumentar el gasto en defensa a pesar de la creciente necesidad de modernizar el... 06.02.2023, Sputnik Mundo

Los interlocutores de la cadena afirmaron que el presupuesto de defensa británico debería incrementarse en al menos 3.700 millones de dólares al año, que deberían abandonarse los planes para reducir el tamaño del Ejército y que deberían suavizarse las normas para la adquisición de armas y municiones.En este contexto, el canal recordó la declaración de un general estadounidense anónimo en privado al Secretario de Defensa británico, Ben Wallace.Concluyó que "es un servicio entero incapaz de proteger al Reino Unido y a nuestros aliados durante una década".Sky News también informó que un análisis de la situación de las Fuerzas Armadas británicas lleva a las siguientes conclusiones: en caso de operaciones de combate las Fuerzas Armadas agotarían los suministros de munición en "unos pocos días", se tardaría entre cinco y 10 años en formar una división de 25.000 a 30.000 soldados armados con tanques, artillería y helicópteros, el espacio aéreo británico no está adecuadamente protegido y gran parte del blindaje se desplegó entre 30 y 60 años atrás y no se sustituirá en los próximos años. El Reino Unido no podrá proporcionar tanta capacidad como esperan sus aliados de la OTAN para reforzar las defensas ante la operación militar especial rusa, concluyó el medio.

