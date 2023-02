Hipocresía de Occidente a todo vapor

https://sputniknews.lat/20230206/hipocresia-de-occidente-a-todo-vapor-1135467977.html

Países occidentales reventaron todas las negociaciones entre Rusia y Ucrania, según ex primer ministro de Israel Naftali Bennett. Un globo chino genera pánico... 06.02.2023, Sputnik Mundo

Ex primer ministro de Israel tira de la mantaLos países occidentales interrumpieron las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, compartió el ex primer ministro israelí Naftali Bennett que actuó como mediador entre ambos países tras el inicio de la operación especial.En este contexto, Rusia considera hipocresía los llamados a la paz en Ucrania que se hacen desde los países de la Unión Europea, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, comentando la declaración al término de la cumbre UE-Ucrania que se celebró el 3 de febrero en Kiev.Un globo chino genera pánico en EEUUUn globo de origen chino fue detectado sobrevolando territorio estadounidense. De acuerdo al Gobierno de Pekín, se trata de un instrumento de investigación meteorológica que fue llevado por el viento hasta el continente norteamericano. Washington, aún sin tener pruebas, consideró que se trataba de un dispositivo de espionaje y lo derribó.En este escenario, el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, pospuso su visita a Pekín por tiempo indefinido, creando una crisis diplomática entre ambos Estados. La Administración Biden es ampliamente criticada por el manejo de la situación, tanto por haber demorado su reacción, como por el costo del derribo y el aumento de la tensión con China. La Casa Blanca sostuvo que esto también pasó en repetidas ocasiones durante el Gobierno de Donald Trump, quien lo desmintió rotundamente.Gira del canciller iraní por América Latina: positiva para líderes de la regiónEl ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha sostenido diferentes encuentros con mandatarios y diplomáticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su gira por Latinoamérica.El jefe de la diplomacia iraní ha señalado en este viaje que su país desea fortalecer las cooperaciones con los países latinoamericanos en varios ámbitos, al mismo tiempo que rechazó el "terrorismo económico" por medio de sanciones impuestas por EEUU a las naciones que sean contrarias a las políticas de Washington.Oscar Villar Barroso, Profesor titular de la Universidad de La Habana, Doctor en Ciencias Históricas, opina al respecto que "en la medida queseamos capaces [Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán] de enfrentar juntos estas políticas de sanciones y busquemos soluciones colectivas, esas políticas se van debilitando […], nos fortalecemos nosotros y debilitamos los bloqueos y los atributos geopolíticos sobre los cuales el Occidente colectivo con EEUU a la cabeza sustenta su poder hegemónico".Ecuador define su futuro entre la violenciaLos ecuatorianos asistieron a las urnas para elegir prefectos, alcaldes y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, participaron de una consulta popular con 8 preguntas presentadas por el Poder Ejecutivo. Los candidatos de la Revolución Ciudadana obtienen la victoria en los centros urbanos más poblados del país y ponen en duda el éxito del referéndum.A pesar de una encuesta a boca de urna que sostiene que las 8 preguntas fueron aprobadas, los resultados escrutados hasta el momento apuntan en la dirección contraria. Este proceso electoral transcurre en un contexto de violencia muy fuerte entre el Gobierno y bandas criminales que ha llevado a la militarización de algunas provincias. Esta violencia permeó al ámbito político, donde 5 candidatos fueron asesinados y se registraron 12 atentados.Daniela Salazar, politóloga ecuatoriana y maestranda en relaciones internacionales, advierte que "las cifras [de violencia] del último año son las más dolorosas en la historia del Ecuador. Existen 4550 crímenes, lo que ubica a Ecuador como uno de los países más violentos de América Latina ahora. Y la consulta no es suficiente para acabar con estos problemas".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

