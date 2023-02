https://sputniknews.lat/20230206/lasso-sufre-una-absoluta-derrota-en-las-elecciones-regionales-de-ecuador-destaca-analista-1135469025.html

Lasso sufre "una absoluta derrota" en las elecciones regionales de Ecuador, destaca analista

2023-02-06

2023-02-06T23:23+0000

2023-02-06T23:23+0000

américa latina

ecuador

política

guillermo lasso

rafael correa

elecciones

💬 opinión y análisis

Para el experto, el ganador del comicio es "el pueblo ecuatoriano" que pudo "decir stop a las políticas neoliberales".Los resultados de las elecciones regionales y del referendo en Ecuador pueden considerarse como un duro revés para el presidente, Guillermo Lasso, y su fuerza política. Además de la victoria del 'No' en cada una de las preguntas del referendo, los comicios demostraron un importante crecimiento electoral de Revolución ciudadana, sector político opositor y liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017)."Una absoluta derrota del Gobierno"En conversación con Sputnik, el sociólogo, politólogo y docente ecuatoriano Henry Allan consideró que el resultado es "una absoluta derrota del Gobierno". El analista remarcó especialmente el resultado del referendo, que no logró aceptar ninguna de las ocho propuestas del Gobierno.Allan calificó además el resultado como "sorpresivo" debido a la exorbitante distancia metodológica entre lo que "hasta ayer" auguraban las principales casas encuestadoras con la realidad electoral. En efecto, en algunos casos hubo diferencias de hasta 20% de margen de error, destaca el sociólogo ecuatoriano.El analista también colocó como ganador de los comicios al "pueblo ecuatoriano", que según el experto logró "decirle 'ya basta' a un Gobierno que no ha logrado invertir en educación, salud, que ha desmantelado el Estado".Por contraposición, Allan insistió en que "el gran derrotado es el Gobierno nacional" que había construido el referendo sobre la base de "preguntas de perogrullo" buscando un apoyo político de la ciudadanía.Por eso, el triunfo del No es importante porque "significa, por lo menos, un stop momentáneo a las políticas públicas neoliberales del Gobierno y un 'no' al intento de copar de manera casi absoluta los poderes del Estado".Por si fuera poco, el Gobierno de Lasso deberá afrontar un cambio en el mapa político de aquí al final de su período, ya que la victoria de varios candidatos del correísmo marca el "regreso" al primer plano electoral de la fuerza política liderada por Rafael Correa en las principales ciudades del país."Eso es una cosa importantísima, que marca radicalmente el escenario político para los próximos meses y años", concluyó.

ecuador

2023

