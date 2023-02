https://sputniknews.lat/20230207/deforestacion-erosion-del-suelo-y-escasez-de-agua-amenazan-a-america-latina-1135498680.html

Deforestación, erosión del suelo y escasez de agua amenazan a América Latina

Deforestación, erosión del suelo y escasez de agua amenazan a América Latina

MONTEVIDEO (Sputnik) — A pesar de que América Latina es una de las regiones más biodiversas del planeta, afronta situaciones muy graves que ponen en peligro... 07.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-07T19:40+0000

2023-02-07T19:40+0000

2023-02-07T19:40+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

argentina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106473/14/1064731496_0:338:3952:2561_1920x0_80_0_0_60623f5f2e6e04c2b87d4b18a1ab97a1.jpg

Según la World Sustainability Organization (WSO), los principales tres problemas que enfrenta la región son: la deforestación, la erosión del suelo y la escasez de agua, lo que amenaza su seguridad alimentaria y genera que algunas zonas de América del Sur "tengan una crisis de agua sin precedentes". Todos estos padecimientos están fuertemente determinados por los grandes intereses económicos y porque los líderes políticos no tienen como prioridad esta problemática, dijeron a la Agencia Sputnik el director y fundador de la WSO, Paolo Bray, y el jefe de proyectos de conservación de la organización y biólogo, Mario Passoni. Por su parte, Bray indicó que en comparación con otras regiones, las prioridades políticas de América Latina se centran en el crecimiento económico más que en la calidad del mismo. "Por lo tanto es posible, como ha sucedido en muchos países con una economía más avanzada, que la protección del medio ambiente quede en un segundo plano (…) América Latina sigue siendo principalmente un productor de materias primas, la pesca, la agricultura, la minería, por ejemplo. El crecimiento de estas actividades, aunque beneficioso para la economía y el bienestar de la población, puede tener un impacto insostenible en el medio ambiente si no se desarrolla de manera responsable", agregó. Deforestación Passoni explicó que la deforestación está afectando a las selvas amazónicas de Brasil y al Gran Chaco, el segundo bosque más grande del continente. Según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, del 27 al 43 por ciento de la tierra en Perú, Bolivia, Chile y Ecuador se ve afectada por la pérdida desenfrenada de bosques. "En la región del Gran Chaco, en particular, ha habido una gran reducción en el número de especies, incluido el jaguar sudamericano y el armadillo peludo gritón", alertó. Erosión del suelo Una consecuencia directa de la deforestación es la erosión del suelo, otro de los problemas que afecta a la región. Según Passoni, la erosión del suelo afecta a más del 60 por ciento del suelo de América del Sur y también ha comenzado a amenazar la seguridad alimentaria en el continente. Sostuvo que la erosión del suelo es una "gran amenaza para el paisaje y la biodiversidad de Argentina". "La degradación del paisaje argentino ha sido visible debido a la agricultura intensiva, la ganadería y los cambios drásticos en los patrones de uso de la tierra en el país. Según un informe de 2020 publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, 100 millones de hectáreas de un área total de 270 millones de hectáreas están afectadas por la erosión y las tasas de erosión han aumentado en aproximadamente 2 millones de hectáreas por año. Esto se ha atribuido a la expansión de la agricultura de soja y al pastoreo excesivo en muchas regiones", agregó. Agua Con respecto a la contaminación del agua, Passoni advirtió que algunas zonas de América del Sur "se enfrentan a una crisis sin precedentes debido al agua no tratada y, por lo tanto, potable, la mala gestión a gran escala y la sobreexplotación". Indicó que otro gran problema es la escasez de agua. "Considerada una crisis de sequía, la escasez de agua ha plagado partes de Brasil, Chile, Argentina y Colombia. La intensa mega sequía en Chile, que comenzó en 2007 y aún continúa, ha provocado la pérdida de medios de vida y biodiversidad y ha contribuido a la inseguridad hídrica y alimentaria en todo el país", indicó. Países y oportunidades Passoni indicó, en base a un estudio realizado en 2021, que Costa Rica es el país más sostenible de América Latina. Luego le siguen Uruguay y Colombia. Por otro lado, los países que están en una situación preocupante son Argentina, Ecuador y Bolivia; sin embargo, el científico cree que aún hay esperanza para la región. "Hay oportunidades infinitas. Todavía hay tiempo para tomar el asunto en nuestras propias manos y volverlo a nuestro favor. Por supuesto, no es absolutamente fácil. La mejor solución sería hacer que la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales sean más rentables que las actividades comerciales que nos llevaron a esta situación. Obviamente, la política tiene un papel decisivo en la preservación de estos ecosistemas y recursos, pero todos podemos hacer nuestra parte, tanto haciendo que nuestro estilo de vida sea lo más sostenible posible, como también apoyando a empresas como la nuestra con donaciones que se ocupan de hacer algo concreto sobre el terreno", reflexionó. Por su parte, Bray dijo que todos los ciudadanos son "políticamente responsables" de los recursos naturales. "Los líderes políticos de todo el mundo deben trabajar en sinergia y responsabilidad para resolver juntos la crisis ambiental, aprendiendo unos de otros y también de los errores estratégicos del pasado", agregó. LA WSO es una de las organizaciones más importantes en temas de certificación de productos y servicios sostenibles y todo lo relacionado con la conservación ambiental desde el mar y la tierra. En este momento, la WSO lanzó dos nuevas iniciativas de conciencia ciudadana: un censo mundial para salvar a las mariposas y un proyecto de reducción de colisiones de buques contra ballenas.

https://sputniknews.lat/20230201/la-migracion-menonita-en-america-latina-impulsa-la-deforestacion-en-la-region-1135280628.html

https://sputniknews.lat/20221130/deforestacion-de-amazonia-brasilena-supero-los-11500-km2-en-un-ano-1133044366.html

https://sputniknews.lat/20230121/como-se-explica-el-record-de-venta-de-soja-en-bolivia-1134888133.html

https://sputniknews.lat/20230127/la-misteriosa-muerte-de-miles-de-peces-en-mexico-alerta-a-las-autoridades--video-1135119880.html

argentina

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

💬 opinión y análisis, argentina, brasil