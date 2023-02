https://sputniknews.lat/20230207/economia-rusa-viento-en-popa-1135504117.html

Economía rusa viento en popa

Economía rusa viento en popa

Anuncian nuevos acuerdos y se confirman otros con La India. Al respecto, analista advierte que pese a sanciones, "Rusia avanza y responde". Todos ofrecen ayuda... 07.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-07T19:12+0000

2023-02-07T19:12+0000

2023-02-07T19:12+0000

octavo mandamiento

novatek

la india

turquía

siria

perú

manifestación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/07/1135503971_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_3306412d319deea300213f88ce76ef4d.png

Economía rusa viento en popa Economía rusa viento en popa

Rusia avanza con socios fuertesLa compañía gasística rusa Novatek informó este lunes haber suscrito con la empresa india de fertilizantes Deepak un memorando para el suministro de gas natural licuado [GNL] y amoníaco.Asimismo, la India y Rusia están comprometidas con el pleno cumplimiento del contrato para el suministro de los sistemas de misiles antiaéreos S-400, declaró este lunes el embajador de Rusia, Denís Alípov.Todos ofrecen ayuda a Turquía tras el terremotos, pero pocos ayudan a SiriaLa unidad del bloque occidental es indiscutible a la hora de enviar armas a Ucrania para mantener activo el conflicto. Ese mismo principio es mostrado a la hora de ayudar a un miembro de la OTAN, Turquía, en un momento difícil como es tras el terremoto que ha causado más de 4.000 muertos.Sin embargo, en el caso de Siria, también afectada por el mismo territorio y con más de mil muertes, la respuesta es mantener las sanciones económicas. Sólo Rusia, China e Irán han anunciado el envío de ayuda a Damasco. Curiosamente, Israel declaró que enviará ayuda a Siria debido a un pedido del cual no especificó la fuente.Perú: continúan las protestas, aumenta la represiónManifestantes del norte y del este de Perú se reúnen en Lima para sumarse a las protestas. El Gobierno declara Estado de Emergencia en siete regiones e instaura toque de queda en Puno. Gilia Gutiérrez Ayala, gobernadora de Moquegua, indicó que en su región no se ha registrado ningún acto de violencia que justifique la medida adoptada por el Ejecutivo. 27 manifestantes fueron sentenciados a prisión por el corte de rutas.El Congreso decidió bloquear la discusión sobre el adelanto de elecciones, lo que dificulta aún más la resolución de la crisis política. La congresista Digna Calle, tras renunciar a la vicepresidencia del Congreso, denunció que los parlamentarios se niegan a adelantar las elecciones para no perder sus ingresos económicos.Al respecto, el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, advirtió que "este año se vencen decenas de concesiones a empresas multinacionales y eso conlleva a una 'negociación' del Parlamento. […] Ese es el juego por lo que no se quiere dar y adelantar las elecciones", sentencióColombia radica su Plan Nacional de DesarrolloEl Gobierno colombiano de Gustavo Petro radicó su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso de la República, que seguirá en función durante la presente legislatura. La iniciativa tiene entre sus grandes objetivos, la conciliación de la paz en el país, garantías en sanidad y educación, entre otros temas primordiales de la agenda presidencial.Al respecto, el sociólogo David Rey, egresado de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia, y docente de la Universidad Pedagógica de Colombia, entiende que "este Plan de Desarrollo en concreto, 'el plan de desarrollo de Gustavo Petro', como nunca antes hace énfasis especial en la poblaciones más vulnerables. […] No lo había hecho antes ningún mandatario de Colombia, es un plan que recoge las demandas y las aspiraciones más sentidas de los colombianos en los territorios".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

la india

turquía

siria

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

novatek, la india, turquía, siria, perú, manifestación, аудио