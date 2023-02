https://sputniknews.lat/20230207/exasesor-de-zelenski-occidente-podria-dividir-a-ucrania-como-corea-1135489402.html

Exasesor de Zelenski: "Occidente podría dividir a Ucrania como Corea"

Exasesor de Zelenski: "Occidente podría dividir a Ucrania como Corea"

En cuanto acabe el conflicto, Occidente podría repetir en Ucrania el "escenario coreano" con los territorios restantes, señaló Alexéi Arestovich, exasesor de... 07.02.2023, Sputnik Mundo

En su opinión, el resultado del conflicto puede no ser el deseado por Kiev y no es porque Occidente no entregue armas o tarde en hacerlo. La razón es que "hacen falta al menos 400.000 soldados perfectamente entrenados con armas de la OTAN para tener éxito en el campo de batalla", explicó el funcionario. Concluyó que el efecto de las esperanzas incumplidas de Kiev "nos golpeará mucho".Tras su dimisión, a finales de enero de este año, el antiguo asesor de la oficina del presidente Volodímir Zelenski reconoció que Ucrania estaba perdiendo, y a principios de febrero sugirió que las Fuerzas Armadas rusas podrían establecer el control sobre todo el territorio de la República Popular de Donetsk en los próximos meses."Occidente necesita los restos de Ucrania de todos modos"El debate de Kiev sobre el "escenario coreano" pasa por alto el hecho de que ese accionar condujo a la creación de dos países independientes, mientras que Donbás y otros territorios "pasaron a formar parte de Rusia, que es el mayor Estado con plena soberanía y las armas más increíbles", declaró a su vez Dmitri Medvédev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.El analista político Pavel Shipilin también habló con Sputnik sobre el "escenario coreano" y señaló que Occidente está interesado en controlar al menos parte de Ucrania.Shipilin asevera que Occidente no puede entender que "solo puede haber un compromiso: el territorio de Ucrania debe estar completamente desnazificado y desmilitarizado, Rusia debe obtener garantías del 100%".

