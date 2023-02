https://sputniknews.lat/20230207/la-condena-a-prision-perpetua-a-los-asesinos-del-joven-de-18-anos-en-argentina-es-ejemplificante-1135474937.html

La condena a prisión perpetua a los asesinos del joven de 18 años en Argentina es "ejemplificante"

La condena a prisión perpetua a los asesinos del joven de 18 años en Argentina es "ejemplificante"

Con la pena máxima dictada a cinco de los responsables del crimen de Fernando Báez Sosa todavía no se cierra el trámite judicial más mediático de los últimos...

américa latina

💬 opinión y análisis

argentina

homicidio

sentencia

crimen

cadena perpetua

El país se ha visto conmocionada por la dura sentencia judicial que condena a ocho jóvenes por el crimen de Fernando Báez Sosa, el estudiante de 18 años asesinado en enero de 2020 a la salida de un local bailable en la ciudad costera de Villa Gesell (provincia de Buenos Aires) durante sus vacaciones.El juicio estremeció a la sociedad por la violencia con la que la indefensa víctima fue atacada hasta la muerte por un grupo de rugbiers de clase media y de su edad, quienes le propinaron golpes de puño y patadas aún cuando yacía inconsciente en el suelo, mientras evitaban que sus amigos lo defendieran.El proceso, que se desarrolló a lo largo de cinco semanas —visto en vivo por más de dos millones de personas— culminó con una sentencia condenatoria para los ocho acusados, de entre 19 y 21 años de edad al momento del hecho:"Ha sido un fallo muy duro y ejemplificador", dice a Sputnik el abogado penalista Gabriel Becker. La lectura del jurista sintoniza con la presión social desatada por la indignación generalizada que despertó el hecho a lo largo del país.El estremecimiento desatado por el crimen se explica más allá de la brutalidad con la que se consumó. El hecho de que Fernando —perteneciente a una familia de inmigrantes paraguayos de clase media baja— hubiera sido víctima de un grupo de jóvenes que lo atacaron a traición —cinco de los cuales eran ex jugadores de rugby, deporte asociado a las clases medias-altas y altas— disparó una reacción social que copó la primera plana de todos los medios de la nación austral.La polémica figura de la premeditaciónAl tratarse de un hecho ocurrido después de las 4:30 de la mañana, a la salida de un local bailable, el interrogante consiste en si, efectivamente, el crimen había sido planeado con antelación. "Esto es muy difícil de probar, porque no apareció ni un mensaje en sus teléfonos que lo indique. Pero ya con la alevosía es suficiente para que sean condenados a perpetua", señala el jurista.Para el reconocido criminalista y perito forense Raúl Torre, consultado por Sputnik, "es muy difícil probar que el hecho haya sido preparado, porque es complejo probar una actividad intelectual como la premeditación".El segundo agravante es menos controversial: para los especialistas la alevosía quedó por demás probada. "No caben dudas de que los imputados actuaron sobre seguro, sin correr ningún riesgo, y a traición, porque Fernando estaba en un estado de indefensión absoluta", afirma Becker.Los rolesLa distinción entre los cinco condenados a prisión perpetua —la máxima pena contemplada en el código penal— y los tres restantes, cuya pena es de 15 años de cárcel, reside en el papel que los jueces adjudicaron a los acusados con base en las pruebas y las pericias forenses: los primeros como autores primarios y los demás como partícipes secundarios."Los otros tres colaboraron en una actividad secundaria a la comisión del crimen, por lo que la pena fue atenuada", agrega el criminalista.Según Becker, "los jueces entendieron que los tres restantes fueron ajenos a los hechos: que no le pegaron a la víctima, más allá de haber arengado a los coautores del asesinato. Participación secundaria significa que sus actos no fue indispensable para el crimen: si uno suprimiera su intervención, el hecho se hubiera producido igual".Consultado por Sputnik sobre este punto, el abogado José Vera destaca que "la violencia de Thomsen y sus cuatro compañeros fue de tal intensidad que hubiera provocado la muerte, con o sin la participación de los otros tres acusados".Los recursos a agotarEl adverso fallo que recibieron los acusados por el crimen de Báez Sosa no es definitivo: las condenas no están firmes dado que aún pueden ser apeladas tanto por el defensor de los imputados como por los abogados querellantes que representan a la familia de la víctima.En total, son tres las instancias restantes para modificar la sentencia:Para los analistas, la primera de las tres instancias es crucial. "La Cámara de Casación se expedirá dentro de uno o dos años. El de hoy es un fallo provisorio: en verdad esto se juega en Casación", remarca Becker.El escenario que abre la posibilidad de la apelación es incierto: modificar la sentencia puede cambiar la carátula de los cinco condenados a prisión perpetua —lo que buscará la defensa— o agravar la figura aplicada a los tres restantes, objetivo de los abogados de la familia de Báez Sosa.¿En qué momento podrán quedar en libertad?"Para los condenados a prisión perpetua, la primera posibilidad de libertad será dentro de 35 años, no antes. Pero para eso deberán tener buena conducta y cumplir con otros requisitos necesarios", explica José Vera.Becker postula una posible estrategia de la defensa: "Los condenados a prisión perpetua no van a gozar de libertad condicional. Su jugada va a consistir en revertir la calificación legal en la Cámara de Casación para que sea bajada a la figura de homicidio simple con dolo eventual, cuyas penas son menores y permiten la libertad condicional: estamos hablando de entre ocho y 25 años de cárcel".Con respecto a los tres condenados a 15 años de prisión, Vera señala: "El sistema de la provincia de Buenos Aires aplica un procedimiento progresivo, por lo que el tratamiento en el penal se va evaluando por etapas breves de 4 meses. Si la persona evoluciona bien, a la mitad de la condena (siete años y medio) tiene la posibilidad de pasar a régimen abierto, es decir, extramuros".

argentina

2023

