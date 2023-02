https://sputniknews.lat/20230207/la-esposa-de-bolsonaro-dice-que-no-sera-candidata-a-la-presidencia-de-brasil-en-el-2026-1135475441.html

Esposa de Bolsonaro aclara si será candidata a la presidencia de Brasil en 2026

Esposa de Bolsonaro aclara si será candidata a la presidencia de Brasil en 2026

Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, desmintió este 6 de febrero los rumores que apuntaban a que podría ser candidata a la...

"Oposición, quédense tranquilos; no tengo intención de ser candidata a ningún cargo electivo", afirmó en sus redes sociales. La exprimera dama se pronunció después de continuos rumores de que podría ser candidata al gobierno del Distrito Federal o incluso a la presidencia en las próximas elecciones.La semana pasada, el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, aseguró que no descartaba que Michelle intentase la presidencia en caso de que Bolsonaro no quiera presentarse. La exprimera dama volvió recientemente a Brasil después de pasar varias semanas de vacaciones en EEUU, mientras que Bolsonaro permanece allí y de momento no tiene fecha de retorno. Los problemas judiciales acorralan al expresidente, sobre todo por sus posibles vínculos con el intento golpista del 8 de enero, por lo que podría enfrentarse a un proceso que le inhabilitara y le permitiera volver a presentarse a unas elecciones. Apenas este 5 de febrero se informó que más de 650 personas han sido detenidas por su participación en los disturbios del 8 de enero, y se buscan a 152 sospechosos más.Sobre el caso, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido tajante y acusa directamente a su antecesor de organizar el intento de golpe de Estado."Tengo certeza de que Bolsonaro participó activamente en esto y de que está intentando participar,", acusó Lula da Silva el pasado 3 de febrero.

